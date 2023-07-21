Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao takımla ilk antrenmanına çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden olan Becao, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 13:16
Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de yeni transfer Rodrigo Becao, sarı-lacivertli futbol takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Udinese takımından transfer edilen 27 yaşındaki stoperin ilk kez takımla çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın, dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın sürdürecek.

DİĞER
Oyuncu Uğur Bilgin ve gizemli nişanlısından yeni aşk pozu! "Mutluluk yüzden akar mı?"
TÜİK açıkladı: Yerli turistlerin ilk çeyrekte seyahat harcaması 22,3 milyar lira oldu
Kararını verdi! Beşiktaş'tan ayrılıyor
G.Saray Bakambu'ya kavuşuyor! İşte geliş saati
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarihi rekorla transfer! F.Bahçe'den yeni teklif
G.Saray'a 3 dünya yıldızı!
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Piatek'ten transfer itirafı! "G.Saray ve Trabzonspor..." Piatek'ten transfer itirafı! "G.Saray ve Trabzonspor..." 13:39
Becao F.Bahçe'yle ilk idmanına çıktı! Becao F.Bahçe'yle ilk idmanına çıktı! 13:16
Fırtına'da mutlu son! Prensipte anlaşıldı Fırtına'da mutlu son! Prensipte anlaşıldı 13:09
Tarihi rekorla transfer! F.Bahçe'den yeni teklif Tarihi rekorla transfer! F.Bahçe'den yeni teklif 13:03
Kararını verdi! Beşiktaş'tan ayrılıyor Kararını verdi! Beşiktaş'tan ayrılıyor 12:35
Trabzonspor'da yerli oyunculara maaş zammı! Trabzonspor'da yerli oyunculara maaş zammı! 12:26
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'a o isimde rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a o isimde rakip çıktı! 12:14
G.Saray Bakambu'ya kavuşuyor! İşte geliş saati G.Saray Bakambu'ya kavuşuyor! İşte geliş saati 12:09
Beşiktaş - Strasbourg maçı detayları! Beşiktaş - Strasbourg maçı detayları! 11:57
G.Saray'dan resmi açıklama! Fred ve Sabitzer... G.Saray'dan resmi açıklama! Fred ve Sabitzer... 11:50
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tepki! G.Saray'dan F.Bahçe'ye tepki! 11:40
Donnarumma'ya büyük şok! Hırsızlar evine girdi ve... Donnarumma'ya büyük şok! Hırsızlar evine girdi ve... 11:25