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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Avrypa kulüplerinin radarındaki Attila Szalai, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Sky DE, özellikle Bundesliga ekiplerinin kadrosuna katmak istediği Macar stoperin yeni takımını ve ödenecek bonservis bedelini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 18:13
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

Yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

Son olarak Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu kadrosuna katan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

SZALAI HOFFENHEIM YOLCUSU

Sky DE'de yer alan habere göre; Szalai, Hoffenheim'a transfer olmaya çok yakın.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde Bundesliga ekibinin Attila Szalai için Fenerbahçe'ye bonuslarla beraber 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

Macar futbolcunun transferiyle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

Attila Szalai geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

25 yaşındaki stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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