FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Attila Szalai'nin yeni takımını açıkladılar! Dudak uçuklatan bonservis

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Son olarak Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu kadrosuna katan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Başta Arda Güler ve Enner Valencia olmak üzere birçok isimle vedalaşan Fenerbahçe takımdan ayrılacak isimlerin başında Attila Szalai geliyor.
Yaz transfer döneminde stoper hattını Alexander Djiku ve Rodrigo Becao takviyeleriyle güçlendiren sarı-lacivertliler, Macar stoperle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Alman basını, adı Union Berlin, Hoffenheim ve Freiburg ile anılan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni takımını duyurdu.
SZALAI HOFFENHEIM YOLCUSU
Sky DE'de yer alan habere göre; Szalai, Hoffenheim'a transfer olmaya çok yakın.
15 MİLYON EURO BONSERVİS
Haberde Bundesliga ekibinin Attila Szalai için Fenerbahçe'ye bonuslarla beraber 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Macar futbolcunun transferiyle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Attila Szalai geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıktı.
25 yaşındaki stoper, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.92 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.