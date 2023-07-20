Atilla Szalai belirsizliği

İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan Szalai'de belirsizlik devam ediyor. Union Berlin, Hoffenheim ve Freiburg'un Macar stoperle ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Szalai'ye bu takımların ilgisinin bulunmadığı sadece Fransız ekibi Nice'in teklifte bulunduğu belirtildi. Nice'in Szalai için 6 milyon Euro bonservis önerdiği belirtildi.
İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan Szalai'de belirsizlik devam ediyor. Union Berlin, Hoffenheim ve Freiburg'un Macar stoperle ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Szalai'ye bu takımların ilgisinin bulunmadığı sadece Fransız ekibi Nice'in teklifte bulunduğu belirtildi. Nice'in Szalai için 6 milyon Euro bonservis önerdiği belirtildi.