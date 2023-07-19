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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Becao açıklaması!

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, transferler hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:27 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:40
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Becao açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliği kapsamında İzmir'de Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi Lokali'nin açılışına katıldı. Derneğe üye olan 57 Fenerbahçeli'ye rozet takan Koç, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın Udinese takımından Brezilyalı stoper Rodrigo Becao transferini resmen açıkladıklarını hatırlatan Ali Koç, "Biz transferlere hediye olarak bakmıyoruz. Büyük beklentiler yaratılıyor. Bu beklentiler karşılanmadığında 'yapamadılar' oluyor. Taraftarın uyanık olması lazım. Bu beklentiler tesadüfen yaratılan beklentiler değil. Biz adım adım gidiyoruz. Hiçbir transfer döneminde bu kadar nokta atışları yapmamıştık. Becao transferinden sonra bir frene basıp önümüzdeki haftadaki maçı atlatıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ALİ KOÇ: BU SENE TAHMİNEN 45-50 MİLYON EURO ARASINDA SATIŞ YAPARIZ

Transfer yapmak kadar oyuncu satmanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Elimizde de böyle oyuncularımız var. Gerek Almanya'dan, gerek Avrupa'dan, gerek Amerika'dan, gerek de Orta Doğu'dan ilgi var, bu da bizi sevindiriyor. Almak kadar satmamız da lazım. Bu sene tahminim 45-50 milyon euro arasında satış yaparız, bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Arzu ettiğimiz katma değere katkı sağlanır. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu adına yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir sezon bizi bekliyor demek istiyorum. Hak edenin kazandığı, şampiyonlukların sahada kazanıldığı, entrikaların minimun olduğu bir sezon diliyorum. Futbolun doğal akışında, futbolun kendi paydaşlarının futbola yön verdiği ve hakemlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yaptığı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

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