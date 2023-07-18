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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent konuşuyor | CANLI

Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Kent'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:24
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent konuşuyor | CANLI

Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Kent'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYORUZ"

"Kendi adıma ve takım adına iyi bir başlangıç oldu. Takım arkadaşlarım beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Her geçen gün güçleniyoruz."

"TAKIMIMIZDA ÇOK FAZLA YETENEKLİ OYUNCU VAR"

"Takımımızda çok fazla yetenekli oyuncu var. Herkes, birbirini daha iyiye çekmek için uğraşıyor. Bireysel yeteneği üst düzey oyuncularımız var."

"TARAFTARLARI KOLTUKLARINDAN KALDIRMAK HOŞUMA GİDİYOR"

"İyi rakiplere karşı hazırlık maçları yaptık. İyi seviyede takımlara karşı oynamak önemliydi. Ben taraftarları heyecanlandırmak isteyen bir oyuncuyum. Onları koltuklarından kaldırmak hoşuma gidiyor."

"TADIC VE DZEKO İLE OYNAMAK HARİKA OLACAK"

"Tadic ve Dzeko gibi oyuncularla oynamak benim için harika olacak. Onların skora katkısını biliyoruz. Umarım takım olarak güzel başarılara ulaşırız."

"TRANSFER SÜRECİ UZUN SÜRDÜ"

"Transfer süreci uzun sürdü. Kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Yöneticilerimiz, kulübün hedeflerini bana anlattı. Başka teklifler de vardı ancak ben kupalar için mücadele eden bir takımda oynamak istedim. Umarım müzemize yeni kupalar ekleyebiliriz."

"BAŞKA KULÜPLER DE İSTEDİ AMA..."

"Avrupa'dan başka teklifler de aldım ama ben kupalar ve şampiyonluklar için mücadele eden bir takıma gelmek istedim."

"EN İYİ HALİMİ GÖRECEKSİNİZ"

"Ben İskoçya'dan geliyorum ve orada da Glasgow takımlarının her maçı kazanması beklenir. En büyük baskıyı kendim yaratacağım çünkü her maçta en iyisini vermeliyim."

"G.SARAY'A KARŞI OYNAMAK İSTİYORUM"

"Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Bu bir sır değil. İnsanlardan bir şey duymadan bu derbiyi kendim tecrübe etmek istiyorum."

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