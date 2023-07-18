Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, Crystal Palace'tan ayrılan Wilfried Zaha'yı renklerine bağlamak için oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir görüşme gerçekleştirilen Fildişili yıldıza flaş bir çağrıda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 11:44
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Yıldız isimle İngiltere'de yapılan görüşmenin ardından Başkan Ali Koç'un da devreye girdiği gün yüzüne çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Sarı-lacıvertli yönetimden biri Selahattin Baki olmak üzere iki yönetici, Wilfried Zaha ile masaya oturdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Hem oyuncuyu dinleyen hem de Fenerbahçe'nin şartlarını anlatan yöneticiler, beklemeye geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Transferde hareketli saatler yaşayan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç da Zaha ile görüşmek istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

"BAŞARILARA KOŞACAĞIZ"

Takvim'in haberine göre; kulübün vizyonunu ve planlamalarını futbolcuya anlatan Başkan Ali Koç'un Zaha'ya, "İddialı ve yarışmacı bir takım kuruyoruz. Başarılara koşacağız. Gel bu takımın parçası ol" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Crystal Palace'tan ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun son kararı bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Sol açık, sağ açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilen Zaha, profesyonel kariyerinde toplam 478 mücadeleye çıkarken, 91 gol, 77 de asist kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Yıldız isim geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maçta 7 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Zaha'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.

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