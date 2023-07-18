FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ali Koç'tan Wilfried Zaha'ya flaş çağrı!

Yeni sezon hazırlıklarının Rusya etabını tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarının Rusya etabını tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte transferde gaza basan sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.
Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Dusan Tadic transferiyle dünya çapında ses getirdi.
Yönetim, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Sırp yıldızla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Mert Müldür transferleri için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi Wilfried Zaha...
Fenerbahçe, Fildişili hücum oyuncusunu kadrosuna katabilmek için şartları zorluyor.
Yıldız isimle İngiltere'de yapılan görüşmenin ardından Başkan Ali Koç'un da devreye girdiği gün yüzüne çıktı.
Sarı-lacıvertli yönetimden biri Selahattin Baki olmak üzere iki yönetici, Wilfried Zaha ile masaya oturdu.
Hem oyuncuyu dinleyen hem de Fenerbahçe'nin şartlarını anlatan yöneticiler, beklemeye geçti.
Transferde hareketli saatler yaşayan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç da Zaha ile görüşmek istedi.
"BAŞARILARA KOŞACAĞIZ"
Takvim'in haberine göre; kulübün vizyonunu ve planlamalarını futbolcuya anlatan Başkan Ali Koç'un Zaha'ya, "İddialı ve yarışmacı bir takım kuruyoruz. Başarılara koşacağız. Gel bu takımın parçası ol" dediği öğrenildi.
Crystal Palace'tan ayrılan 30 yaşındaki oyuncunun son kararı bekleniyor.
Sol açık, sağ açık ve santrfor mevkilerinde oynayabilen Zaha, profesyonel kariyerinde toplam 478 mücadeleye çıkarken, 91 gol, 77 de asist kaydetti.
Yıldız isim geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maçta 7 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Zaha'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.