Haberler Fenerbahçe Szymanski idmana çıktı

Szymanski idmana çıktı

Rusya'daki kampın ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda çabukluk ve pas çalışması üzerinde duruldu. Yeni transferlerden Sebastian Szymanski de dün yeni takımıyla ilk defa çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Szymanski idmana çıktı
Rusya'daki kampın ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda çabukluk ve pas çalışması üzerinde duruldu. Yeni transferlerden Sebastian Szymanski de dün yeni takımıyla ilk defa çalıştı.
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