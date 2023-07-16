Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin uzun süredir yakından ilgilendiği Dominik Livakovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı lacivertlilere Hırvat file bekçisinden sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Fenerbahçe Rusya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Ayrıca transferin hızlı takımı olan Kanarya, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Sarı-lacivertli ekip Kent'le sezonu açtı ve ardından Dzeko, Djiku, Szymanski ve Umut Nayir'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Kanarya son olarak Becao'yu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Ancak dün bir bomba daha patladı.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Sarı-lacivertliler Hırvatistan Milli Takım kalecisi Livakovic'le de anlaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Hırvat eldivenle söz kesti.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Ayrıca Dinamo Zagreb'i de sonunda ikna etmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Sarı-lacivertli takım, bir süredir pazarlıklar yürüttüğü Livakovic için son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Kurmaylar Dinamo Zagreb'in inadını kırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

10 milyon euro'da direten Hırvat ekibi, Villarreal'den daha yüksek bir teklif almadı.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Bundan dolayı Fenerbahçe'nin önerisini kabul etmek zorunda kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Taraflar arasında ödeme planının konuşulduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacağı da belirtildi. İmza ise 5 yıllık olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

TAKIMA VEDA ETTİ!

File bekçisi ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Livakovic, Dinamo Zagreb ile son maçına çıktı ve Hırvat ekibinde taraftarlara veda etti.

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