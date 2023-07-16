TRANSFER HABERLERİ | Ve Livakovic Fenerbahçe'de! Hırvat ekibi ikna oldu

Fenerbahçe Rusya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe Rusya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca transferin hızlı takımı olan Kanarya, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip Kent'le sezonu açtı ve ardından Dzeko, Djiku, Szymanski ve Umut Nayir'i renklerine bağladı.
Kanarya son olarak Becao'yu kadrosuna kattı.
Ancak dün bir bomba daha patladı.
Sarı-lacivertliler Hırvatistan Milli Takım kalecisi Livakovic'le de anlaştı.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki Hırvat eldivenle söz kesti.
Ayrıca Dinamo Zagreb'i de sonunda ikna etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli takım, bir süredir pazarlıklar yürüttüğü Livakovic için son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti.
Kurmaylar Dinamo Zagreb'in inadını kırdı.
10 milyon euro'da direten Hırvat ekibi, Villarreal'den daha yüksek bir teklif almadı.
Bundan dolayı Fenerbahçe'nin önerisini kabul etmek zorunda kaldı.
Taraflar arasında ödeme planının konuşulduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacağı da belirtildi. İmza ise 5 yıllık olacak.
TAKIMA VEDA ETTİ!
File bekçisi ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Livakovic, Dinamo Zagreb ile son maçına çıktı ve Hırvat ekibinde taraftarlara veda etti.