Dzeko açılışı yaptı

Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık turnuvasının son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 72'de yeni transfer Edin Dzeko attı. Boşnak yıldızın golünde asisti ise bir başka yeni transfer Ryan Kent yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, performansıyla dikkat çekti. İngiliz yıldız, sol kanattan yaptığı etkili hücumlarla teknik heyetten alkış aldı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Alexander Djiku, 80. dakikada oyuna dahil oldu. Rusya'daki hazırlık turnuvasında Zenit'e penaltılarda 4-3 kaybeden Fenerbahçe, Kızılyıldız'a da 3-1 mağlup olmuştu.