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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 12 isimle yollarını ayırdı

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon için kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 12 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 11:25
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 12 isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 13 oyuncuyla sözleşme yenilerken, 12 futbolcuyla yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 13 oyuncuyla sözleşme yenilendiği belirtilerek, "Fatma Kara Şahinbaş, Cansu Gürel, İlayda Cansu Kara, Busem Şeker, Göknur Güleryüz, Zeynep Akdeniz, Yaşam Göksu, Zeynep Kerimoğlu, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Zote Nina Kpaho, Alice Kusi ve Zenatha Coleman, 2023-2024 sezonunda da sarı lacivertli formamızı giyeceklerdir. Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu sezon yaşamayı temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Takımdan ayrılan oyuncular konusunda ise "Geçen sezon takımımızda görev alan Setenay Sırım, Zeynep Ülkü Kahya, Emine Yaren Çolak, Narin Yakut, Nazlıcan Parlak, Kennya Kinda Esther Cordner, Genevieve Ngo Mbeleck, Faustina Adjei Kyeremeh, Sevinç Çorlu, Altun Sancar, Ezgi Çağlar ve Fatou Dembele ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." görüşlerine yer verildi.

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