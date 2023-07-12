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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Kızılyıldız maçı sonrası flaş açıklama! "İlk defa böyle bir şey görüyorum"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Kızılyıldız ile oynadıkları ve 3-1'lik skorla mağlup oldukları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 22:02
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Kızılyıldız maçı sonrası flaş açıklama! "İlk defa böyle bir şey görüyorum"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak Rusya'daki hazırlık kampında Kızılyıldız ile karşılaştıkları özel maçtan sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Rakibin sert oynamasından ve hakemin buna izin vermesinden dolayı, biz bugün istediğimiz oyunu oynamadık. Rakip takımda bir lig, kupa maçı gibi bir gerginlik vardı. En az 2 oyuncunun atılması gerekiyordu. En son ben atıldım, dayanamadım sahanın içine girdim. Osayi'nin ayağı kırılacaktı, Osayi'ye kart gösterdi. Sonra beni attı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz bugün kaybettik, iyi yapamadığımız şeylerden ders çıkardık. Bunların üzerine çalışacağız.

Kampa geç gelen oyunculardan biri Batshuayi. Birçok oyuncu var milli takımdan geç gelen oyuncu. Bunları normal karşılıyorum. Bunlar hazırlık maçları. Bu tür maçlarda oyuncuları deneyeceğiz. Lige kadar kafamızda aramıza katılacak oyuncularla ideal oyuncularla, ideal sistemimize hazırlanacağız.

Dzeko, dünya çapında bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Takımın kaptanı olacak. Onun yanında 2 Türk oyuncu kaptanımız olacak. Altay, Mert Hakan, İrfan Can ona yardımcı olacak. Öyle bir karar aldık.

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