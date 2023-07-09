Haberler Fenerbahçe Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki hocası İsmail Erel: Özellikleri büyüleciydi

Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki hocası İsmail Erel: Özellikleri büyüleciydi

Arda Güler'in lisanslı futbolculuk hayatına başladığı Gençlerbirliği'ndeki antrenörü İsmail Erel oyuncusu ile gurur duyuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki hocası İsmail Erel: Özellikleri büyüleciydi

Arda Güler'in lisanslı futbolculuk hayatına başladığı Gençlerbirliği'ndeki antrenörü İsmail Erel oyuncusu ile gurur duyuyor. Arda Güler'in küçük yaşında tam saha müsabakalarında yeteneklerini gösterdiğini belirten Gençlerbirliği Altyapı Antrenörü İsmail Erel, "Arda'nın Gençlerbirliği'ne gelişi, biz değil, o bizi buldu. Beden eğitimi hocası Mahmut Şafak, bize yönlendirdi. Arda, U11'deyken, sahanın yarısı kullanılarak müsabaka düzenleniyordu. Orada yeteneği ile kendini göstermişti. Daha sonraki süreçte tam sahaya geçtiğinde, problem çözme yeteneği, oyun zekası, liderlik vasfı gibi özellikleri ortaya çıktı. Antrenmanlarının hepsinde, büyüleyici bir tekniği vardı. Antrenmanlarını zevkle izliyorduk. Aynı zamanda da bir taraftar kitlesi de oluşmuştu" dedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Mauro Icardi transferi duyuruldu! Anlaşma sağlandı...
Aşıklar ilk kez görüntülendi! Sosyetik Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti aşk tatilinde...
Fransız basınından Icardi iddiası!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Djiku'yu bitiriyor!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
Deprem son dakika! 9 Temmuz deprem mi oldu?
MEB Görevde Yükselme Sınavı Giriş belgesi 2023
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Djiku'yu bitiriyor! Fenerbahçe Djiku'yu bitiriyor! 01:21
Zeynep’ten 3 altın Zeynep’ten 3 altın 01:10
Kartal'dan piyango gibi transfer! Kartal'dan piyango gibi transfer! 01:08
Bir ayrılık daha! İşte o yıldız ve yeni takımı... Bir ayrılık daha! İşte o yıldız ve yeni takımı... 01:05
Szymanski F.Bahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve... Szymanski F.Bahçe'ye doğru! Hocasıyla konuştu ve... 01:05
G.Saray sol bekine kavuşuyor! G.Saray sol bekine kavuşuyor! 01:05
Daha Eski
F.Bahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu F.Bahçe'den Arao kararı! Bonservisi belli oldu 01:05
F.Bahçe'ye müjde! Kararını verdi F.Bahçe'ye müjde! Kararını verdi 01:05
Juventus'tan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Juventus'tan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 01:05
F.Bahçe de istiyordu! Beşiktaş şartlarını sordu F.Bahçe de istiyordu! Beşiktaş şartlarını sordu 01:05
G.Saray'a Iheanacho transferinde sürpriz engel! G.Saray'a Iheanacho transferinde sürpriz engel! 01:05
İtalyan gazeteci duyurdu! F.Bahçe'nin teklifini reddetti İtalyan gazeteci duyurdu! F.Bahçe'nin teklifini reddetti 01:05