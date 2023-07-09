Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki hocası İsmail Erel: Özellikleri büyüleciydi

Arda Güler'in lisanslı futbolculuk hayatına başladığı Gençlerbirliği'ndeki antrenörü İsmail Erel oyuncusu ile gurur duyuyor. Arda Güler'in küçük yaşında tam saha müsabakalarında yeteneklerini gösterdiğini belirten Gençlerbirliği Altyapı Antrenörü İsmail Erel, "Arda'nın Gençlerbirliği'ne gelişi, biz değil, o bizi buldu. Beden eğitimi hocası Mahmut Şafak, bize yönlendirdi. Arda, U11'deyken, sahanın yarısı kullanılarak müsabaka düzenleniyordu. Orada yeteneği ile kendini göstermişti. Daha sonraki süreçte tam sahaya geçtiğinde, problem çözme yeteneği, oyun zekası, liderlik vasfı gibi özellikleri ortaya çıktı. Antrenmanlarının hepsinde, büyüleyici bir tekniği vardı. Antrenmanlarını zevkle izliyorduk. Aynı zamanda da bir taraftar kitlesi de oluşmuştu" dedi.