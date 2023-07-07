Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler'in imza törenini gözyaşlarıyla izledi!

HAMİT VE NURİ'DEN SONRA SIRA ARDA GÜLER'DE



İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra kulüp tarihindeki 3'üncü Türk oyuncu oldu. Daha önce Real Madrid'te şu an ki Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Hamit Altıntop ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de forma giydi.