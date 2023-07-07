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Bafetimbi Gomis'ten Arda Güler'e mesaj!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis de genç yıldızı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla tebrik etti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 15:30
Bafetimbi Gomis'ten Arda Güler'e mesaj!

Galatasaray ile sözleşmesi biten Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de sosyal medya hesabından genç futbolcu için bir mesaj paylaştı.

Bafetimbi Gomis'ten Arda Güler'e mesaj!

Gomis mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bafetimbi Gomis'ten Arda Güler'e mesaj!

Sevgili Arda. Sen benim gördüğüm en yetenekli futbolculardan birisin. Bu ülkedeki genç futbolcular için bir örnek ve bir umutsun!

Bafetimbi Gomis'ten Arda Güler'e mesaj!

Bunun bilinciyle hedefini bir gün bile unutmadan, her zaman en iyisini hak ettiğine inanarak, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğinden ve başarılarına yenilerini ekleyeceğinden hiç şüphem yok.

Bafetimbi Gomis'ten Arda Güler'e mesaj!

Tüm Türk halkı ve Fenerbahçe taraftarları gibi ben de seninle gurur duyuyorum.

Bafetimbi Gomis'ten Arda Güler'e mesaj!

Senin için her şeyin en güzelini diliyorum. Hayal etmeye devam.

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