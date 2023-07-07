Bafetimbi Gomis'ten Arda Güler'e mesaj!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için bir mesaj paylaştı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için bir mesaj paylaştı.
Gomis mesajında, "Tüm Türk halkı ve Fenerbahçe taraftarları gibi ben de seninle gurur duyuyorum" dedi.
İspanyol devi Real Madrid'in, Fenerbahçe'den 6 yıllığına kadrosuna kattığı Arda Güler için tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
Galatasaray ile sözleşmesi biten Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de sosyal medya hesabından genç futbolcu için bir mesaj paylaştı.
Gomis mesajında şu ifadelere yer verdi:
Sevgili Arda. Sen benim gördüğüm en yetenekli futbolculardan birisin. Bu ülkedeki genç futbolcular için bir örnek ve bir umutsun!
Bunun bilinciyle hedefini bir gün bile unutmadan, her zaman en iyisini hak ettiğine inanarak, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğinden ve başarılarına yenilerini ekleyeceğinden hiç şüphem yok.
Tüm Türk halkı ve Fenerbahçe taraftarları gibi ben de seninle gurur duyuyorum.
Senin için her şeyin en güzelini diliyorum. Hayal etmeye devam.