FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde girecek.
Deneyimli çalıştırıcı, takımla ilgili raporunu hazırladı ve ayrılacak ilk isimleri netleştirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yönetime sunduğu ilk raporunda üç ismin üzerini çizdi.
Bu isimlerden ikisi ise geçen sezon başında Jorge Jesus'un takıma kazandırdığı Gustavo Henrique ile Willian Arao...
Kartal'ın gönderilmesini talep ettiği diğer oyuncu ise Diego Rossi oldu.
Üç futbolcu için de gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.
Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Gustavo Henrique, 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.
31 yaşındaki Willian Arao, sarı-lacivertli formayı 45 müsabakada terletti.
Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist yaptı.
25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ise Fenerbahçe formasıyla tam 90 maçta ter döktü.
Rossi bu mücadelelerde 10 kez rakip fileleri sarstı ve 20 kez de asiste imzasını attı.