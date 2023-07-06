Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda İsmail Kartal'la anlaşmaya varmıştı. Deneyimli teknik adam, takımdan gönderilecek ilk isimleri belirledi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 07:59
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Sarı-lacivertliler, yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde girecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Deneyimli çalıştırıcı, takımla ilgili raporunu hazırladı ve ayrılacak ilk isimleri netleştirdi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yönetime sunduğu ilk raporunda üç ismin üzerini çizdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Bu isimlerden ikisi ise geçen sezon başında Jorge Jesus'un takıma kazandırdığı Gustavo Henrique ile Willian Arao...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Kartal'ın gönderilmesini talep ettiği diğer oyuncu ise Diego Rossi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Üç futbolcu için de gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Gustavo Henrique, 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

31 yaşındaki Willian Arao, sarı-lacivertli formayı 45 müsabakada terletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ise Fenerbahçe formasıyla tam 90 maçta ter döktü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal raporu verdi! İşte ayrılacak isimler

Rossi bu mücadelelerde 10 kez rakip fileleri sarstı ve 20 kez de asiste imzasını attı.

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