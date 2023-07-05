FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.
Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan isimlerden biri de Wendel'di...
Rus basını, Fenerbahçe'nin Wendel için Zenit'in kapısını çaldığını ve 15 milyon euro önerdiğini yazdı.
Haberin içeriğinde ise; Zenit'in bu teklifi düşünmeden reddettiği bilgisi paylaşıldı.
Rus ekibi, 2020'de sambacı için Sporting'e 20 milyon euro ödemişti.
WENDEL KİMDİR?
28 Ağustos 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.
2017 yılında Fluminense'de A takıma yükseldi. 2018'de ise Sporting'in yolunu tuttu.
2020'de Rus temsilcisi Zenit'e transfer oldu.
1.80 cm boyundaki Wendel, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro...