Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, listesinde yer alan Wendel için teklifini iletti ancak ret yanıtı aldı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:41
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan isimlerden biri de Wendel'di...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

Rus basını, Fenerbahçe'nin Wendel için Zenit'in kapısını çaldığını ve 15 milyon euro önerdiğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

Haberin içeriğinde ise; Zenit'in bu teklifi düşünmeden reddettiği bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

Rus ekibi, 2020'de sambacı için Sporting'e 20 milyon euro ödemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

WENDEL KİMDİR?

28 Ağustos 1997 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

2017 yılında Fluminense'de A takıma yükseldi. 2018'de ise Sporting'in yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

2020'de Rus temsilcisi Zenit'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın Wendel teklifi reddedildi!

1.80 cm boyundaki Wendel, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler İspanya'da manşetlerde!
Arda Güler'den gelen parayla 3 yıldız geliyor!
Son dakika 2023 Haziran ayı enflasyon rakamları açıkladı
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA - Memur maaş 2023 açıklandı mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın gödesinden müjdeli haber! Beşiktaş'ın gödesinden müjdeli haber! 10:03
Flaş iddia! F.Bahçe'nin dev teklifi reddedildi Flaş iddia! F.Bahçe'nin dev teklifi reddedildi 09:40
F.Bahçe'de yıldız isme flaş uyarı! F.Bahçe'de yıldız isme flaş uyarı! 09:26
Carlo Ancelotti'nin geleceği belli oldu! Carlo Ancelotti'nin geleceği belli oldu! 09:24
Ermeni sporcudan Azerbaycanlı rakibine çirkin hareket! Ermeni sporcudan Azerbaycanlı rakibine çirkin hareket! 09:06
G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? G.Saray - Hull City maçı saat kaçta? 09:02
Daha Eski
Kartal sol kanadını buldu! İlk sırada o var Kartal sol kanadını buldu! İlk sırada o var 08:48
Aslan'ın gözdesi el yaktı! Bonservisi... Aslan'ın gözdesi el yaktı! Bonservisi... 08:01
Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt! Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt! 07:39
Hedefimiz büyük Hedefimiz büyük 01:24
Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barça derken... Arda Güler transferinde flaş gelişme! Barça derken... 23:52
F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! F.Bahçe'den kaleye sürpriz isim! 23:52