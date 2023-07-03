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Fenerbahçe'nin yeni transferi: Ryan Kent taraftara söz verdi!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Ryan Kent, takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını aktararak, “Başarılı olmak için her şeyi yapacağız” dedi. Taraftara da söz veren İngiliz yıldız, "Onları heyecanlandıran bir oyun ortaya koyacağım." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 18:11
Fenerbahçe'nin yeni transferi: Ryan Kent taraftara söz verdi!

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Ryan Kent, kulüp televizyonunda yayımlanan Günün Röportajı programına konuk oldu. Takım içinde çok iyi karşılandığını belirten İngiliz oyuncu, yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, taraftarı heyecanlandıracak bir oyun ortaya koyacağının sözünü verdi. Sarı-lacivertli taraftarlara desteklerinden dolayı minnettarlığını ileten Kent, "Bu kulüple ilişkili olan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılandım. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Sezon önceleri daima zordur. Yeni sezona vücudunuzu adapte etmeniz gerekir. Takımımla beraber sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Umarım güzel bir şekilde sezona başlarız" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ZATEN BİLİYORDUM"

Fenerbahçe tarihinde büyük futbolcular oynadığına dikkat çeken Kent, "Buraya gelmeden önce zaten Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Bununla ilgili herhangi birisine bir şey sormaya, konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Bir an evvel hızlıca bu transferin gerçekleşmesini istedim. Yeni sezonda takımımla beraber sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada daha önce büyük oyuncular, büyük futbolcular oynadı. Onları da gayet iyi biliyorum. Ben de o oyunculardan bir tanesi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE ADAPTE OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Takıma hızlı bir şekilde adapte olacağını düşündüğünü belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Küçüklükten beri ailemden uzaktayım. Bunun sebebi de tecrübe kazanmaktı. Profesyonel futbolcu olmak adına bunu gerçekleştirmek durumundaydım. Geldiğim liglerde büyük rekabetler vardı. Burada da çok güçlü bir rekabetin olduğunun farkındayım. Bu rekabete de hazırım. Başarılı olmak için her şeyi ortaya koyarak birlikte güzel şeyler elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZ İLHAM VERİCİ ŞEYLER SÖYLEDİ"

Sarı-lacivertli takımla ilgili ilk gözlemlerini de aktaran Kent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon önceleri daima zordur. Çünkü fiziğinizi iyi bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Takım arkadaşlarımla oynayacağım için kendimi oldukça fazlasıyla heyecanlı hissediyorum. Gördüğüm kadarıyla takım içerisinde çok fazla teknik oyuncu var. Burada ilk gün toplanmış ve bir görüşme gerçekleştirmiştik. O görüşmede hocamız da sezonla alakalı çok güzel, ilham verici şeyler söyledi. Kendi niyetini, olması gereken şeyleri, gerekli olanları ve hedeflerimize nasıl ulaşmamız gerektiği noktasında bizlere direktifler verdi. Bizler de söylediklerini can kulağı ile dinledik."

"TOPLA DRİPLİNG YAPMAYI, DİREKT VE KALEYE OYNAMAYI SEVEN BİR FUTBOLCUYUM"

Sahadaki özellikleri hakkında bilgiler veren Ryan Kent, "Kendimi şöyle tanımlayabilirim. Dinamik bir futbolcuyum. Topla dripling yapmayı, direkt ve kaleye oynamayı seven bir futbolcuyum ve birebirleri de sürekli deneyen bir oyuncuyum. Aynı zamanda takımın menfaati için saha içerisinde sürekli çalışan birisiyim. Ofansif anlamda; gol ve asist konusunda takıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel anlamda takımı düşünürüm ve takıma yardım etmeye çalışırım" dedi.

"BAŞARILI OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe taraftarlarına seslenen başarılı futbolcu, "Taraftarlarımıza söz veriyorum; onları heyecanlandıran bir oyun ortaya koyacağım. Aynı zamanda hem kişisel hem de takım olarak şunu da ifade edebilirim ki, başarılı olmak için her şeyi yapacağız, başarı için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Bu takım lig kupasını, ligde şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü ligde şampiyon olmayalı uzun bir süre oldu. Ama geçen sene kazanılan bir Türkiye Kupası var ve bana göre bu da önemliydi. Umarım bu tip başarıları, bu kupaları hep birlikte bu yıl kazanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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