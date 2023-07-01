Takım yarın toplanıyor

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yarın Samandıra'da toplanacak. Milli takıma giden oyuncular, 5 Temmuz'da takıma dahil olacak. Hazırlıklarına 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da devam edecek sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak.
Fenerbahçe,İsmail Kartal yönetiminde yarın Samandıra'da toplanacak. Milli takıma giden oyuncular, 5 Temmuz'da takıma dahil olacak. Hazırlıklarına 8 Temmuz'a kadar İstanbul'da devam edecek sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak.