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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına anlaşmaya vardığı Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul’a geldi. İngiliz oyuncuyu İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 19:04
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına anlaşmaya vardığı Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

İngiliz oyuncuyu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe Televizyonu'na verdiği röportajda burada olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Ryan Kent, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız, hem teknik heyetimiz, hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

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