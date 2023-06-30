Haberler Fenerbahçe Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Birçok kulübü peşine takan 18 yaşındaki oyuncu için en ciddi talip Barcelona. İspanyol devinin sportif direktörü Deco, genç futbolcunun transferi için İstanbul'a geldi. Burada Fenerbahçe yönetimiyle transfer görüşmeleri yapan Deco, resmi teklifi yaptı. İşte sözleşme detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 12:37 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 12:39
BURAK ŞENTÜRK
Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

İspanyol devi Barcelona, transferde birçok kulübü peşine takan Arda Güler'e yoğun bir ilgi gösteriyor.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki oyuncu için transfer savaşı hız kazanmış durumda.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan yıldız oyuncu için kıran kırana bir yarış var.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlar da Arda Güler'in 1 sene daha takımda kalmasını istiyor.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler alan başarılı oyuncunun vereceği karar transferde belirleyici olacak.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertli yönetim, Arda'yı takımda tutmak için yaptığı 2 görüşmeden net bir sonuç alamadı.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Kariyerinde sıçrama yapmayı düşünen genç oyuncu için Avrupa fikri ağır basıyor.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

BARCELONA İSTANBUL'A GELDİ!
Avrupa piyasasında transferin gözdesi konumundaki futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olan İspanyol devi Barcelona'dan flaş bir hamle geldi.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Arda Güler'i bir süredir yakından takip eden Katalan ekibi, transfer için İstanbul'a geldi.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, transfer görüşmelerini yürüten isim olarak Türkiye'de görüşmeler yaptı.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Transferde oldukça ciddi olan İspanyol devi, temaslardan olumlu bir sonuç çıkarmak için uğraşıyor.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Somut adımları atan Barcelona'nın Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

RESMİ TEKLİF YAPILDI!
Fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün BarçaTimes'tan derlediği habere göre; İstanbul'a gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

Söz konusu habere göre, Barcelona, Arda Güler'in bonservisinin bir kısmını bu yıl, kalan büyük kısmını ise gelecek yıl ödeyecek.

Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

1 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE!
Arda Güler'in bonservisini alacak olan Barcelona, genç yıldızı 1 yıl Fenerbahçe'ye kiralayacak.

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