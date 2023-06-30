Barcelona'dan Arda Güler için resmi teklif! İşte sözleşme detayları

İspanyol devi Barcelona, transferde birçok kulübü peşine takan Arda Güler'e yoğun bir ilgi gösteriyor.
İspanyol devi Barcelona, transferde birçok kulübü peşine takan Arda Güler'e yoğun bir ilgi gösteriyor.
Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki oyuncu için transfer savaşı hız kazanmış durumda.
17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan yıldız oyuncu için kıran kırana bir yarış var.
Fenerbahçe yönetimi ve taraftarlar da Arda Güler'in 1 sene daha takımda kalmasını istiyor.
Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler alan başarılı oyuncunun vereceği karar transferde belirleyici olacak.
Sarı-lacivertli yönetim, Arda'yı takımda tutmak için yaptığı 2 görüşmeden net bir sonuç alamadı.
Kariyerinde sıçrama yapmayı düşünen genç oyuncu için Avrupa fikri ağır basıyor.
BARCELONA İSTANBUL'A GELDİ!
Avrupa piyasasında transferin gözdesi konumundaki futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olan İspanyol devi Barcelona'dan flaş bir hamle geldi.
Arda Güler'i bir süredir yakından takip eden Katalan ekibi, transfer için İstanbul'a geldi.
Barcelona'nın sportif direktörü Deco, transfer görüşmelerini yürüten isim olarak Türkiye'de görüşmeler yaptı.
Transferde oldukça ciddi olan İspanyol devi, temaslardan olumlu bir sonuç çıkarmak için uğraşıyor.
Somut adımları atan Barcelona'nın Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu.
RESMİ TEKLİF YAPILDI!
Fotomac.com.tr editörlerinden Burak Şentürk'ün BarçaTimes'tan derlediği habere göre; İstanbul'a gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı.
Söz konusu habere göre, Barcelona, Arda Güler'in bonservisinin bir kısmını bu yıl, kalan büyük kısmını ise gelecek yıl ödeyecek.
1 YIL DAHA FENERBAHÇE'DE!
Arda Güler'in bonservisini alacak olan Barcelona, genç yıldızı 1 yıl Fenerbahçe'ye kiralayacak.