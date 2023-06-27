Kulüp bul Nazım

Sarı lacivertli yönetim, 2020'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nazım Sangare'yle yollarını ayırıyor. 29 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşen yönetim, "kulüp bul" talimatı verdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncudan herhangi bir bonservis bedeli istenmeyecek.
Sarı lacivertli yönetim, 2020'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nazım Sangare'yle yollarını ayırıyor. 29 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşen yönetim, "kulüp bul" talimatı verdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncudan herhangi bir bonservis bedeli istenmeyecek.