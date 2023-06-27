Haberler Fenerbahçe Kulüp bul Nazım

Kulüp bul Nazım

Sarı lacivertli yönetim, 2020'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nazım Sangare'yle yollarını ayırıyor. 29 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşen yönetim, "kulüp bul" talimatı verdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncudan herhangi bir bonservis bedeli istenmeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Kulüp bul Nazım
Sarı lacivertli yönetim, 2020'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nazım Sangare'yle yollarını ayırıyor. 29 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşen yönetim, "kulüp bul" talimatı verdi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncudan herhangi bir bonservis bedeli istenmeyecek.
DİĞER
Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak tanındı... Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi geride bıraktı! Değişimini anlatırken gözyaşlarına boğuldu!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı! Yılmaz'dan Mine Tugay’ın fotoğraflarını beğeni yağmuru...
Erden Timur'dan flaş Icardi itirafı! "G.Saray için..."
Kanarya'da orta sahaya Hollandalı dinamo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor!
Kanarya'da orta sahaya Hollandalı dinamo!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
İhlas suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı Diyanet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:39
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:35
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:30
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:28
Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! 23:03
Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! 22:36
Daha Eski
G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor 22:33
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu 22:33
Kartal golcüsünü Ada'da buldu! Kartal golcüsünü Ada'da buldu! 22:33
Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde 22:33
F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... 22:33
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 22:33