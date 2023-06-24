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Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Serie A devi Milan'ın iki yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte o isimler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 19:57
Mert Kılıç
Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götürmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Kanarya, yaz transfer dönemine Ryan Kent takviyesiyle giriş yaptı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası dünya çapında ses getiren bir takviyeye imza attı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Boşnak golcüyle 2 yıllık mukavele imzalayan sarı-lacivertlilerin oyuncuya yıllık 4.2 milyon Euro maaş ödeyeceği açıklandı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleri sonrası arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

FENERBAHÇE'DEN ORIGI VE REBIC HAMLESİ

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan forması giyen Divock Origi ve Ante Rebic'i istediğini yazdı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Tuttomercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin iki futbolcu için İtalyan ekibiyle temasa geçtiği yazıldı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Haberde sarı-lacivertlilerin Origi ve Rebic için teklif yaptığı ancak Milan'ın bu teklifleri ikna edici bulmadığı belirtildi.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Divock Origi bu sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Belçikalı yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Ante Rebic ise bu sezon Milan ile 31 maçta forma giydi.

Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Hırvat yıldız, 3 gol ve 2 assitlik bir performans sergiledi.

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