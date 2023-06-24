Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezonu zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götürmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Kanarya, yaz transfer dönemine Ryan Kent takviyesiyle giriş yaptı.
Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.
Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası dünya çapında ses getiren bir takviyeye imza attı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.
Boşnak golcüyle 2 yıllık mukavele imzalayan sarı-lacivertlilerin oyuncuya yıllık 4.2 milyon Euro maaş ödeyeceği açıklandı.
Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleri sonrası arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN ORIGI VE REBIC HAMLESİ
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan forması giyen Divock Origi ve Ante Rebic'i istediğini yazdı.
Tuttomercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin iki futbolcu için İtalyan ekibiyle temasa geçtiği yazıldı.
Divock Origi bu sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı.
Belçikalı yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydetti.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
Ante Rebic ise bu sezon Milan ile 31 maçta forma giydi.
Hırvat yıldız, 3 gol ve 2 assitlik bir performans sergiledi.
Rebic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.