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FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen Miguel Crespo'nun menajerinden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 11:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

Geçen sezon Jorge Jesus ile sorun yaşayan ve zaman zaman ilk 11'de kendine yer bulamayan Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

Takvim'de yer alan habere göre Portekizli yıldız oyuncunun menajerinin, oyuncuyu Lazio'ya teklif ettiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

26 yaşındaki Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

Geçen sezon 37 maçta forma giyen, 3 gol ve 4 asist üreten Crespo, 2021 yılında Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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