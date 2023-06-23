FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'nun menajerinden sürpriz hamle! O takıma önerdi

Geçen sezon Jorge Jesus ile sorun yaşayan ve zaman zaman ilk 11'de kendine yer bulamayan Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Geçen sezon Jorge Jesus ile sorun yaşayan ve zaman zaman ilk 11'de kendine yer bulamayan Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre Portekizli yıldız oyuncunun menajerinin, oyuncuyu Lazio'ya teklif ettiği iddia edildi.
26 yaşındaki Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
Geçen sezon 37 maçta forma giyen, 3 gol ve 4 asist üreten Crespo, 2021 yılında Estoril Praia'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.
26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...