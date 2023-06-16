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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe ve Galatasaray'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen para cezalarının onandığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 19:06 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 19:07
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği para cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulunun, Galatasaray Kulübüne çeşitli gerekçelerle verilen toplam 944 bin 500 lira para cezasını onadığı belirtildi.

Futbolcuların yanı sıra teknik sorumlunun maç sonu flaş röportaja ve basın toplantısına katılmaması nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 225 bin lira para cezasına yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı kaydedildi.


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