Hoş geldin Kent

Kanarya sezon devam ederken anlaşmaya vardığı Ryan Kent'i sosyal medya hesaplarından resmen açıkladı. Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuran kulüplerden olan Fenerbahçe güçlü teklifiyle el sıkışmıştı. Dün bunu resmiyete döktü. Resmi siteden "Kulübümüz, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır" açıklaması yapıldı.

EN İYİ 11'E SEÇİLMİŞTİ

Ryan Kent, 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine seçilmişti. 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Rangers formasıyla 44 maça çıktı. 3 defa fileleri sarsarken, 10 da asist yaptı. Yıldız isim yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle kupayı kazanan takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Fenerahçe'nin hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa finali olacak. Çok heyecanlıyım"

EVİNDE 2 TANE TİMSAH BESLİYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent sürati ve rakip kaleye yakın konumda verdiği doğru kararlar ile biliniyor. Hem dar alanda iş yapıyor. Hem de kontatakta etkili. Gol atmaktan çok attırmayı seven İngiliz yıldızın ilginç bir de özelliği var. 26 yaşındaki futbolcu, Glasgow'daki evinde 2 tane timsah besliyordu.