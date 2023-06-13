Enner Valencia Fenerbahçe'ye veda paylaşımı yaptı!

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Enner Valencia Brezilya'nın Internacional takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ekvadorlu yıldız oyuncu sarı lacivertlilere veda paylaşımı yaptı.

Valencia, Fenerbahçe kariyerinde 116 maçta 59 gol katkısı sağladı.

İŞTE VALENCIA'NIN PAYLAŞIMI;

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı.

Teşekkürler Valencia



3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ocKnOyzKpI