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Enner Valencia Fenerbahçe'ye veda paylaşımı yaptı!

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Enner Valencia Brezilya ekibi Internacional takımıyla sözleşme imzaladı. Süper Lig'in gol kralı Ekvadorlu yıldız, sarı lacivertlilere veda paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 11:09 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 11:10
Enner Valencia Fenerbahçe'ye veda paylaşımı yaptı!

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Enner Valencia Brezilya'nın Internacional takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ekvadorlu yıldız oyuncu sarı lacivertlilere veda paylaşımı yaptı.

Valencia, Fenerbahçe kariyerinde 116 maçta 59 gol katkısı sağladı.

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FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya'nın Internacional ekibine transfer olan Enner Valencia için teşekkür mesajı yayımladı.

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