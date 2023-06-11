Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.
İlk olarak Ryan Kent ile anlaşma sağlayan Kanarya, Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic gibi isimlerle de temas halinde.
2023/24 sezonuna daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de çok sayıda isimle yollar ayrılacak.
Takımda düşünülmeyen futbolcularla vedalaşmayan hazırlanan sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık kesinleşti.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.
Sözleşmesi ay sonunda bitecek olan tecrübeli golcü, Internacional ile anlaşma sağladı.
Valencia, Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe formasıyla son maçına çıkacak.
Fenerbahçe'de Enner Valencia sonrası bir ayrılık daha yolda...
JOAO PEDRO DA YOLCU
Kanarya sezon başında transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Joao Pedro'nun geleceği netleşti.
MILANO'DA GÖRÜŞME YAPILDI
Sarı-lacivertli yetkililer, 31 yaşındaki forvetin temsilcileriyle Milano'da toplantı yaptı.
Pedro'nun takım bulmasını isteyen kurmaylar, ayrılığa onay verdi.
5 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Fenerbahçe transferden en az 5 milyon Euro bekliyor.
Joao Pedro sezon başında Cagliari'den 4.6 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Brezilya asıllı İtalyan yıldız, Fenerbahçe formasıyla 28 maçta forma giydi.
31 yaşındaki forvet, 5 gol ve 1 asist kaydederek 6 gole direkt katkıda bulundu.
Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.