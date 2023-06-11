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Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Yapacağı takviyelerle birlikte birçok futbolcusuyla da vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde Internacional ile anlaşan Enner Valencia'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 10:29
Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

İlk olarak Ryan Kent ile anlaşma sağlayan Kanarya, Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic gibi isimlerle de temas halinde.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

2023/24 sezonuna daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de çok sayıda isimle yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Takımda düşünülmeyen futbolcularla vedalaşmayan hazırlanan sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık kesinleşti.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

JOAO PEDRO DA YOLCU

Kanarya sezon başında transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Joao Pedro'nun geleceği netleşti.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

MILANO'DA GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı-lacivertli yetkililer, 31 yaşındaki forvetin temsilcileriyle Milano'da toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Pedro'nun takım bulmasını isteyen kurmaylar, ayrılığa onay verdi.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe transferden en az 5 milyon Euro bekliyor.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Joao Pedro sezon başında Cagliari'den 4.6 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Brezilya asıllı İtalyan yıldız, Fenerbahçe formasıyla 28 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

31 yaşındaki forvet, 5 gol ve 1 asist kaydederek 6 gole direkt katkıda bulundu.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Valencia'dan sonra bir ayrılık daha! Büyük umutlarla gelmişti

Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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