Fenerbahçe'den Dzeko bombası!

Hücum hattını yıldız bir forvetle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre; sarı-lacivertliler İnter'in dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko'nun peşine düştü. 37 yaşındaki Boşnak forvete, 2 yıllık sözleşme öneren Kanarya, yanıtı beklemeye başladı. Senelik 4 milyon euro'luk sözleşme önerisini değerlendiren Dzeko, yarın Manchester City ile İnter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için takımıyla İstanbul'a geldi. Son kez takımının formasını giyecek ve biten sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılacak yıldız oyuncuyla, İstanbul'da bir görüşme daha yapılacak. Haberi okuyucularına duyuran La Repubblica, Boşnak golcünün Fenerbahçe'nin teklifine "evet" demesi halinde, finalden sonra İstanbul'da kalabileceğini belirtti. Kariyerinde Wolfsburg, Manchester City, Roma gibi takımlarda top koşturan Dzeko, 2021'den beri İnter forması giyiyor. 37 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde 2 sezonda 100 maça çıktı. 31 gol atarken 15 de asist yapmayı başardı.