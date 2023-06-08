Damien Comolli İtalyan devine mi gidiyor? Flaş iddia

Serie A ekiplerinden Milan'da sportif direktör Paolo Maldini'nin görevine son verilmişti.
Serie A ekiplerinden Milan'da sportif direktör Paolo Maldini'nin görevine son verilmişti.
İtalyan temsilcisinde gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...
İtalyan devinin, Toulouse'da başkanlık koltuğunda oturan eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'ye ciddi bir teklif götürdüğü öğrenildi.
50 yaşındaki Fransız futbol adamı Saint-Etienne, Liverpool ve Fenerbahçe gibi takımlarda sportif direktörlük görevlerinde bulunmuştu.
Comolli'nin İtalya vatandaşlığı da bulunuyor.