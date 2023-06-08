Haberler Fenerbahçe Damien Comolli İtalyan devine mi gidiyor? Flaş iddia

Damien Comolli İtalyan devine mi gidiyor? Flaş iddia

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük de yapan Fransız futbol adamı Damien Comolli için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 09:38
Damien Comolli İtalyan devine mi gidiyor? Flaş iddia

Serie A ekiplerinden Milan'da sportif direktör Paolo Maldini'nin görevine son verilmişti.

Damien Comolli İtalyan devine mi gidiyor? Flaş iddia

İtalyan temsilcisinde gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Damien Comolli İtalyan devine mi gidiyor? Flaş iddia

İtalyan devinin, Toulouse'da başkanlık koltuğunda oturan eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'ye ciddi bir teklif götürdüğü öğrenildi.

Damien Comolli İtalyan devine mi gidiyor? Flaş iddia

50 yaşındaki Fransız futbol adamı Saint-Etienne, Liverpool ve Fenerbahçe gibi takımlarda sportif direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

Damien Comolli İtalyan devine mi gidiyor? Flaş iddia

Comolli'nin İtalya vatandaşlığı da bulunuyor.

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