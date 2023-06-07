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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusuyken o isim sözleşmesini yenilemedi. Futbolcu için Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'ın ise devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 09:47 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 10:07
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Fenerbahçe bu sezona Jorge Jesus yönetiminde çok iddialı başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Sarı lacivertlilerde sezon başında oynanan futbol ve alınan sonuçlar taraftarları bir hayli memnun etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Fakat Dünya Kupası arasının ardından Kanarya için işler tersine döndü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Dünya Kupası arasının ardından alınan kötü sonuçlar sonrası Fenerbahçe liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Kısa bir süre önce ise Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerde gelecek sezon nasıl bir kadro kurulacağı büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Bu anlamda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündeme oturdu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Fenerbahçe'de son olarak ise o futbolcu henüz sözleşme uzatmadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

İMZA ATMADI!

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc henüz sözleşmesini uzatmadı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

28 yaşındaki oyuncu geçen sezon özellikle teknik direktör İsmail Kartal döneminde yakaladığı performansla büyük alkış almıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Zajc yeni sezonda Jorge Jesus döneminde aynı başarıyı tekrarlayamasa da sarı lacivertli taraftarların sevdiği isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Futbolcu ile son olara ise Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Beşiktaş teknik heyeti Sloven orta saha hakkında kararsızlık yaşasa da durumunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayamadığı Zajc'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş'in onay vermesi halinde ise 28 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini iletecek.

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