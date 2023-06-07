TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de o isim sözleşmesini yenilemedi! Beşiktaş devreye girdi

Fenerbahçe bu sezona Jorge Jesus yönetiminde çok iddialı başladı.
Sarı lacivertlilerde sezon başında oynanan futbol ve alınan sonuçlar taraftarları bir hayli memnun etti.
Fakat Dünya Kupası arasının ardından Kanarya için işler tersine döndü.
Fenerbahçe bu sezona Jorge Jesus yönetiminde çok iddialı başladı.
Sarı lacivertlilerde sezon başında oynanan futbol ve alınan sonuçlar taraftarları bir hayli memnun etti.
Fakat Dünya Kupası arasının ardından Kanarya için işler tersine döndü.
Dünya Kupası arasının ardından alınan kötü sonuçlar sonrası Fenerbahçe liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Kısa bir süre önce ise Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.
Yaşanılan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerde gelecek sezon nasıl bir kadro kurulacağı büyük merak konusu haline geldi.
Bu anlamda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündeme oturdu.
Fenerbahçe'de son olarak ise o futbolcu henüz sözleşme uzatmadı.
İMZA ATMADI!
Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc henüz sözleşmesini uzatmadı.
28 yaşındaki oyuncu geçen sezon özellikle teknik direktör İsmail Kartal döneminde yakaladığı performansla büyük alkış almıştı.
Zajc yeni sezonda Jorge Jesus döneminde aynı başarıyı tekrarlayamasa da sarı lacivertli taraftarların sevdiği isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor.
Futbolcu ile son olara ise Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş yakından ilgileniyor.
Beşiktaş teknik heyeti Sloven orta saha hakkında kararsızlık yaşasa da durumunu yakından takip ediyor.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayamadığı Zajc'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş'in onay vermesi halinde ise 28 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini iletecek.