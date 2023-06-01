Ferreira’dan olumsuz cevap

Avrupa basınında sarılacivertlilerin adı birçok hoca adayıyla yan yana geçiyor. Bunlardan biri de Abel Ferreira. Kanarya'nın Portekizli hocayla temas kurduğu belirtildi. Ancak Palmeiras'ı çalıştıran 44 yaşındaki teknik adamın Brezilya'dan ayrılmayı düşünmediği ve kariyerini bu ülkede sürdürmek istediği kaydedildi.
Avrupa basınında sarılacivertlilerin adı birçok hoca adayıyla yan yana geçiyor. Bunlardan biri de Abel Ferreira. Kanarya'nın Portekizli hocayla temas kurduğu belirtildi. Ancak Palmeiras'ı çalıştıran 44 yaşındaki teknik adamın Brezilya'dan ayrılmayı düşünmediği ve kariyerini bu ülkede sürdürmek istediği kaydedildi.