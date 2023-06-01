Haberler Fenerbahçe Bruma’dan para geliyor

Bruma’dan para geliyor

Sezon başı transferlerinden Bruma, sakatlığı sebebiyle yeterince katkı veremedi. Ardından da devre arasında Braga'ya kiralandı. Oradaki performansı Braga'yı harekete geçirdi. Portekiz ekibinin başkanı Antonio Salvador, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturdu. 4.5 milyon euro'luk teklif önerdi. Kanarya 5 istiyordu ancak anlaşma yakın.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Bruma’dan para geliyor
Sezon başı transferlerinden Bruma, sakatlığı sebebiyle yeterince katkı veremedi. Ardından da devre arasında Braga'ya kiralandı. Oradaki performansı Braga'yı harekete geçirdi. Portekiz ekibinin başkanı Antonio Salvador, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturdu. 4.5 milyon euro'luk teklif önerdi. Kanarya 5 istiyordu ancak anlaşma yakın.
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