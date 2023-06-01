Bruma’dan para geliyor

Sezon başı transferlerinden Bruma, sakatlığı sebebiyle yeterince katkı veremedi. Ardından da devre arasında Braga'ya kiralandı. Oradaki performansı Braga'yı harekete geçirdi. Portekiz ekibinin başkanı Antonio Salvador, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturdu. 4.5 milyon euro'luk teklif önerdi. Kanarya 5 istiyordu ancak anlaşma yakın.
Sezon başı transferlerinden Bruma, sakatlığı sebebiyle yeterince katkı veremedi. Ardından da devre arasında Braga'ya kiralandı. Oradaki performansı Braga'yı harekete geçirdi. Portekiz ekibinin başkanı Antonio Salvador, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturdu. 4.5 milyon euro'luk teklif önerdi. Kanarya 5 istiyordu ancak anlaşma yakın.