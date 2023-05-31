TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Takımı önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.
Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bazı sürpriz isimleri de takıma kazandırdı.
Fenerbahçe'ye transferi en çok konuşulan isimlerden biri de Bruma oldu.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haziran ayında PSV forması giyen ve ülkemizde bir dönem Galatasaray formasını da terleyen Portekizli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı.
28 yaşındaki futbolcu, eylül ayında yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta sahalarda uzak kalmış ve bu süreçte UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkarılmıştı.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Portekizli futbolcu, ara transfer döneminde Braga'ya kiralandı.
Braga formasıyla etkili bir performans sergileyen Bruma'ya Fenerbahçe'yi sevindiren bir haber geldi.
4.5 MİLYON EURO ÖNERDİLER
Record'da yer alan haberde Braga Başkanı Antonio Salvador, Bruma'nın bonservisi için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro teklif etti.
Bruma bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta süre aldı.
28 yaşındaki futbolcu, 1 asist kaydetti.
Braga ile 20 maçta forma giyen Portekizli oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Bruma'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Portekizli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro.
İşte o haber...