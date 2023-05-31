Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den transfer ettiği Bruma'yı ara transfer döneminde Braga'ya kiralanmıştı. Portekiz basını, Braga Başkanı Antonio Salvador'un Bruma transferi için sarı-lacivertlilere yaptığı teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:54
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Takımı önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bazı sürpriz isimleri de takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'ye transferi en çok konuşulan isimlerden biri de Bruma oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haziran ayında PSV forması giyen ve ülkemizde bir dönem Galatasaray formasını da terleyen Portekizli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

28 yaşındaki futbolcu, eylül ayında yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta sahalarda uzak kalmış ve bu süreçte UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkarılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Bruma, Avrupa kadrosundan sonra TFF tescil listesine de dahil edilmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Portekizli futbolcu, ara transfer döneminde Braga'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Braga formasıyla etkili bir performans sergileyen Bruma'ya Fenerbahçe'yi sevindiren bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Bruma bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

28 yaşındaki futbolcu, 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif

Braga ile 20 maçta forma giyen Portekizli oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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