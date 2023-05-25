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Fenerbahçe ezdi geçti!

Sarı-lacivertliler 0-0’ın rövanşında hata yapmadı. 50 bin taraftarının güçlü desteğini arkasına alan Kanarya, ikinci yarıdaki golleriyle dev finale uzandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe ezdi geçti!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final biletini kaptı. Sivas'ta oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı. Dün Kanarya, Ülker Stadı'nda ağırladığı rakibine şans tanımadı. İlk yarıda baskın olan Jorge Jesus'un öğrencileri kontataktan 2 kritik pozisyon verdi. Yiğidolar bu fırsatları harcadı. Sarı-lacivertliler baskın bir oyun sergiledese de Michy Batshuayi haricinde net bir fırsat üretemedi. Mücadelenin ilk devresi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, ikinci devreye yüksek tempoda başladı. 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu uçan voleyle ağları sarstı: 1-0. 58'de Enner Valencia'nın müthiş asistinde Michy Batshuayi gelişine harika vurdu. Skoru 2-0 yaptı. 85'te Batsman'in pasında Joshua King güzel bir gol attı: 3-0. Fenerbahçe, son şampiyon Sivasspor'u eleyerek adını kupada finale yazdırdı. Rakibi ya Başakşehir ya Ankaragücü olacak. Sarı-lacivertlilerin hedefi 9 yıllık kupa hasrete son vermek.

5 SEZON SONRA
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 19 sezonda 9. defa finale çıkma başarısını gösterdi. Sarı-lacivertliler bu finallerin 2'sini kazanırken, 7'sinde kupayı kaybetti. Kanarya kupada son olarak 2017-18 sezonunda finale yükselmişti. Akhisarspor'a yenilmekten kurtulamamıştı.

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