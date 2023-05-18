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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk umudunu sürdürmek isteyen sarı lacivertliler ezeli rakibine karşı 3 puan için sahaya çıkacak. Kanarya'nın teknik direktörü Jorge Jesus, Fırtına'ya karşı taktik değişecek. İşte Jesus'un Trabzonspor maçı planı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Çifte kupa hedefindeki Fenerbahçe'nin kalan haftalara umutlu girmesi için Trabzonspor'u yenmekten başka şansı yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Bu sezon büyük maç kazanamayan Jorge Jesus için alınacak galibiyet, şampiyonluk umutları kadar büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Portekizli çalıştırıcının savunma hattını nasıl oluşturucağı merak konusu...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

68 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez 3'lü defans değil 4'lü savunma ile sahaya çıkmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Sabah'ta yer alan habere göre, 4-1-3-2 sistemini düşünen Portekizli teknik adam, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda sağ bekte Ferdi, stoper ikilisinde Samet ve Szalai, sol bekte ise Luan Peres'e şans verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Trabzonspor karşısında Jesus'un golcüleri; Batshuayi ile Valencia olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Portekizli hoca, Giresunspor maçında hareketsiz kalan ikiliyle özel görüşmeler yaptı ve nasıl oynamaları gerektiğini anlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Süper Lig krallık yarışında 27 golle zirvede olan Valencia, forma giydiği son 4 maçta sessiz kaldı. Ekvadorlu oyuncu, bir gol atması halinde kulübün efsanesi Alex'i, iki golde ise Aykut Kocaman'ı yakalayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 8 maçı kaçıran Batshuayi, Giresun maçında penaltıdan fileleri havalandırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

ARAO SAHADA
Jesus, 11'e ilk olarak Arda Güler'i yazdı. Portekizli hoca, Valencia'yı savunma arkasına kaçırma konusunda genç yıldızın, teknik kapasitesine güveniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor'a karşı forma giyemeyen Arao ise takıma dönüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Sezon başından bu yana takımı yalnız bırakmayan 12. Adam, maçtan 2 gün önce tüm biletleri tüketti.

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