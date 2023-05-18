FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un Trabzonspor derbisine özel önlem! Fırtına'ya karşı taktik değişecek

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak.
Fenerbahçe şampiyonluk umudunu sürdürmek için Trabzonspor'a karşı sahaya çıkıyor.
Zirve yarışında 8 puan geriye düşen Fenerbahçe tekrar farkı 5'e düşürmek istiyor.
Çifte kupa hedefindeki Fenerbahçe'nin kalan haftalara umutlu girmesi için Trabzonspor'u yenmekten başka şansı yok.
Bu sezon büyük maç kazanamayan Jorge Jesus için alınacak galibiyet, şampiyonluk umutları kadar büyük önem taşıyor.
Portekizli çalıştırıcının savunma hattını nasıl oluşturucağı merak konusu...
68 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez 3'lü defans değil 4'lü savunma ile sahaya çıkmayı planlıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, 4-1-3-2 sistemini düşünen Portekizli teknik adam, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda sağ bekte Ferdi, stoper ikilisinde Samet ve Szalai, sol bekte ise Luan Peres'e şans verdi.
Trabzonspor karşısında Jesus'un golcüleri; Batshuayi ile Valencia olacak.
Portekizli hoca, Giresunspor maçında hareketsiz kalan ikiliyle özel görüşmeler yaptı ve nasıl oynamaları gerektiğini anlattı.
Süper Lig krallık yarışında 27 golle zirvede olan Valencia, forma giydiği son 4 maçta sessiz kaldı. Ekvadorlu oyuncu, bir gol atması halinde kulübün efsanesi Alex'i, iki golde ise Aykut Kocaman'ı yakalayacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 8 maçı kaçıran Batshuayi, Giresun maçında penaltıdan fileleri havalandırmıştı.
ARAO SAHADA
Jesus, 11'e ilk olarak Arda Güler'i yazdı. Portekizli hoca, Valencia'yı savunma arkasına kaçırma konusunda genç yıldızın, teknik kapasitesine güveniyor.
Sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor'a karşı forma giyemeyen Arao ise takıma dönüyor.
Sezon başından bu yana takımı yalnız bırakmayan 12. Adam, maçtan 2 gün önce tüm biletleri tüketti.