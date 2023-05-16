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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Son dakika spor haberi: Yeni sezonda kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Sadio Mane'yi gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki futbolcudan kötü haber geldi. Senegalli yıldız yeni adresiyle ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:03
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Kadrosuna en az 1 tane dünya yıldızı futbolcu katmak isteyen sarı-lacivertli takım arayışını bulmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Basında birçok iddia ortaya atılırken en büyük iddia ise Sadio Mane'nin Fenerbahçe'ye geleceğiydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Senegalli yıldız futbolcu Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Mancester City maçı sonrasında takım arkadaşı Leroy Sane'yi soyunma odasında yumrukladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Kavganın medyaya yansıması sonrası Bayern Münih, oyuncusunu bir süre kadro dışı bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Sonrasında dış kaynakların da edindiği bilgilere göre; Bayern Münih yönetimi sezon sonunda Mane ile yolları ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

YILDIZ OYUNCU KARARINI VERDİ

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; yıldız kanat oyuncusu da sezon sonunda takımdan ayrılma kararını aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının Premier Lig olacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Buna en büyük neden olarak ise; sadece İngiltere'de Senegalli oyuncunun yıllık 20 milyon euroluk ücretini karşılayabilecek kulüplerin olması gösterildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Mane'nin Bayern Münih'e geldiği takım olan Liverpool da olası transfer noktası olarak görülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Sadio Mane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

31 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda takımı adına toplam 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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