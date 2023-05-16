TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sadio Mane şoku! Yeni adresi netleşti

Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Kadrosuna en az 1 tane dünya yıldızı futbolcu katmak isteyen sarı-lacivertli takım arayışını bulmuştu.
Basında birçok iddia ortaya atılırken en büyük iddia ise Sadio Mane'nin Fenerbahçe'ye geleceğiydi.
Senegalli yıldız futbolcu Sadio Mane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Mancester City maçı sonrasında takım arkadaşı Leroy Sane'yi soyunma odasında yumrukladı.
Kavganın medyaya yansıması sonrası Bayern Münih, oyuncusunu bir süre kadro dışı bıraktı.
Sonrasında dış kaynakların da edindiği bilgilere göre; Bayern Münih yönetimi sezon sonunda Mane ile yolları ayırma kararı aldı.
YILDIZ OYUNCU KARARINI VERDİ
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; yıldız kanat oyuncusu da sezon sonunda takımdan ayrılma kararını aldı.
31 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının Premier Lig olacağı belirtildi.
Buna en büyük neden olarak ise; sadece İngiltere'de Senegalli oyuncunun yıllık 20 milyon euroluk ücretini karşılayabilecek kulüplerin olması gösterildi.
Mane'nin Bayern Münih'e geldiği takım olan Liverpool da olası transfer noktası olarak görülüyor.
Sadio Mane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta forma giydi.
31 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda takımı adına toplam 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Senegalli futbolcunun güncel değeri 45 milyon Euro.