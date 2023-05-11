Fenerbahçe Alagöz Holding Olcay Çakır Turgut'la yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Alagöz Holding, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Olcay Çakır Turgut'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı Çubuklumuzla altyapıdan A Takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir.

2022-23 sezonunu EuroLeague ve Lig Şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz.

