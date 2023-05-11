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Fenerbahçe Alagöz Holding Olcay Çakır Turgut'la yolların ayrıldığını açıkladı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncusu Olcay Çakır Turgut'un gelecek sezon kariyerini Avrupa'da sürdüreceğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 16:07
Fenerbahçe Alagöz Holding Olcay Çakır Turgut'la yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe Alagöz Holding, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Olcay Çakır Turgut'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı Çubuklumuzla altyapıdan A Takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir.

2022-23 sezonunu EuroLeague ve Lig Şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz.

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