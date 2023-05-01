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Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan sevindirici haber! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'a konuk olacak. Yarı final ilk maçında avantajlı bir skorla dönmek isteyen sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 19:02
Fenerbahçe'ye 3 yıldızdan sevindirici haber! Takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-laciertli oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli etipte; Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara başladı.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.
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