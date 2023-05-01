Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu (2) ve Diego Rossi kaydetti.
Sivasspor'un tek golüyse Jordy Caicedo'dan geldi.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 67'ye çıkardı.
Bu sezonki 14. yenilgisini alan Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia, mücadelenin ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı.
Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.
Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastanede tomografi ve MR'ı çekilen Enner Valencia'nın yapılan kontrolleri temiz çıktı.
Hastaneden taburcu edilen deneyimli futbolcu, takımla birlikte İstanbul'a döndü.
"MESAJLARINIZ VE DUALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Enner Valencia, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ekvadorlu golcü, yaptığı paylaşımda "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Enner Valencia'nın çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanacak maçta sahadaki yerini alıp almayacağı merak konusu oldu.
Teknik ekip, Sivas ekibiyle oynanacak kupa maçı öncesi Valencia ile ilgili kararını verdi.
SİVASSPOR MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK
NTV Spor'un haberine göre; Valencia büyük ihtimalle 3 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada tedbir amaçlı olarak kadroya alınmayacak.
GİRESUNSPOR MAÇINDA KADROYA ALINACAK
Tecrübeli futbolcu, hafta sonu Giresunspor ile yapılacak Süper Lig maçında ise kafilede ise yer alacak.