Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, korkutan bir sakatlık geçirmişti. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal ile çarpışan Ekvadorlu yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrolleri sonrası taburcu edilen ve takımla birlikte İstanbul'a dönen Valencia'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanacak maçta süre alıp almayacağı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 14:03
Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Sivasspor'un tek golüyse Jordy Caicedo'dan geldi.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 67'ye çıkardı.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Bu sezonki 14. yenilgisini alan Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Enner Valencia, mücadelenin ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Pozisyonun devamında meşin yuvarlak sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı ama hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tomografi ve MR'ı çekilen Enner Valencia'nın yapılan kontrolleri temiz çıktı.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Hastaneden taburcu edilen deneyimli futbolcu, takımla birlikte İstanbul'a döndü.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

"MESAJLARINIZ VE DUALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Enner Valencia, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Ekvadorlu golcü, yaptığı paylaşımda "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Enner Valencia'nın çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanacak maçta sahadaki yerini alıp almayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Teknik ekip, Sivas ekibiyle oynanacak kupa maçı öncesi Valencia ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi! Sivasspor maçında oynayacak mı?

SİVASSPOR MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK

NTV Spor'un haberine göre; Valencia büyük ihtimalle 3 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada tedbir amaçlı olarak kadroya alınmayacak.

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