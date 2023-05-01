Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 20:24
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, saha idmanında ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda çift kale maçla antrenmana devam etti.

İdman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas'a gidecek.

DİĞER
Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş! Duyanlar şaşkın
Milli Muharip Uçak Kaan'ın pilotu konuştu: "Hedefimiz yeni nesil uçağımızın 2023 sonunda veya 2024 başında uçmasını sağlamak"
F.Bahçe'de büyük tehlike! Ayrılık bugün gerçekleşebilir
Okan Buruk biletlerini kesti! 12 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye 3 isimden müjdeli haber!
F.Bahçe'de büyük tehlike! Ayrılık bugün gerçekleşebilir
HÜRJET VE MMU PİSTE İNDİ
MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZIN ADI: KAAN! Başkan Erdoğan açıkladı!
5 Mayıs 2023 Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de hazırlıklar devam ediyor! F.Bahçe'de hazırlıklar devam ediyor! 20:23
G.Saray'a kötü haber! Ronaldo'nun takımına gidiyor G.Saray'a kötü haber! Ronaldo'nun takımına gidiyor 20:09
Filenin Sultanları aday kadrosu açıklandı! Filenin Sultanları aday kadrosu açıklandı! 19:49
F.Bahçe'ye 3 isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye 3 isimden müjdeli haber! 18:59
F.Bahçe'de büyük tehlike! Ayrılık bugün gerçekleşebilir F.Bahçe'de büyük tehlike! Ayrılık bugün gerçekleşebilir 18:56
Daum'dan şampiyonluk sözleri! "Derbiden sonra..." Daum'dan şampiyonluk sözleri! "Derbiden sonra..." 18:38
Daha Eski
Mehmet Büyükekşi G.Birliği'ni ziyaret etti Mehmet Büyükekşi G.Birliği'ni ziyaret etti 18:16
Orkun Kökçü Premier Lig'e! Orkun Kökçü Premier Lig'e! 18:00
U17 derbisinde kazanan F.Bahçe! U17 derbisinde kazanan F.Bahçe! 17:57
İstanbulspor - Giresunspor | CANLI İstanbulspor - Giresunspor | CANLI 17:21
Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:10
F.Bahçe dört köşe! Liderlik için gün doğdu F.Bahçe dört köşe! Liderlik için gün doğdu 11:19