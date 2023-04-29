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Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptıkları ziyaretle ilgili konuşan Ali Koç, Galatasaray'ı da hedef aldı. Beşiktaş'ın dün yaptığı "Pusu kültürü" açıklamasına da değinen Koç, "Gidin bir okuyun, kaleme alan kişi o kadar güzel özetlemiş ki mevcut durumu." yorumunda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 15:33
Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısında konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"BU İŞİN DİBİNE İNECEĞİZ"

"Bu kulübü hiç kimse bitiremez. Terör örgütleri de bitiremez, başka hiç kimse de bitiremez. İçiniz rahat olsun. Biz bu işin (Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırı) dibine ineceğiz."

"ATATÜRK STADI" OYLAMASI

"Stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olması konusunda mali genel kurulda bir oylama yapacağız. Böyle bir zorunluluğumuz yok ancak doğru uygulamanın bu olduğunu düşündük."

AZİZ YILDIRIM'A ÖZEL TEŞEKKÜR

"Özel bir teşekkürü Aziz Yıldırım'a yapmak istiyorum. Onun başkanlığı döneminde basketbolda çıtayı yükselttik. Biz de onu devam ettirdik. Bu nedenle Aziz Yıldırım'a özel bir parantez açmak istedim"

"HAFIZALARDAN SİLİNMEYEN İKİ MAÇ"

"Çalınan puanların yanında çalınmaya çalışılan puanlar bizi ziyadesiyle endişelendirdi. Hafızalardan silinmeyen iki maç var; birisi 'ofsaytımsı' maçı (Sivasspor - Galatasaray), diğer Adana Demirspor ile oynadığımız maç. Bir maçta bir sürü tartışmalı pozisyon var"

"TALİMAT MI ALDINIZ?"

"TFF'ye gidip, 'Sayın başkan, biz iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik."

"MALUM KULÜBÜN BAŞKANINA SESLENİYORUM"

"Biz her branşın federasyonlarıyla görüşüyoruz. Malum kulübün başkanına sesleniyorum; biz randevu alarak gittik, siz randevu almadan, eski bürokrat olan içerideki köstebeğinizle konuşarak gittiniz. Biz gittik diye siz de gittiyseniz yazık. Oradaki köstebek sabahtan akşama kadar çalışıyor. Biz onları futbolu yönetmeleri için seçtik, bir kulübün menfaatlarini korusun diye seçmedik. TFF oradaki köstebeğe dikkat etsin."

"ER MEYDANINA ÇAĞIRINCA GELMİYORSUNUZ"

"Bugün TFF, 'Ne var kardeşim elinde belge, çıkar' diyebilse ve arkasında durabilse. 'Elimizde belge var' diyorsunuz, geçmişte de gördük bu filmi. Açıklayın ya ne varsa. Er meydanına çağırınca gelmiyorsunuz. Ne varsa açıklayın kardeşim."

"BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI DURUMU O KADAR GÜZEL ÖZETLEMİŞ Kİ..."

"Beşiktaş dün bir açıklama yaptı, 'pusu kültürü' diyorlar açıklamada. Bizimle ilgili de bir kısım var ama orayı tam anlayamadım. Gidin bir okuyun, kaleme alan kişi o kadar güzel özetlemiş ki mevcut durumu. 'Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere geçit yok' başlığı bu. Lütfen okuyun bunu"

ERDEN TİMUR'A GÖNDERME!

"Erden Timur, 'ligi bitirtmeyiz' dediği zaman, 'Koviid bile engelleyemedi' demiştim. Aslında şunu söylemem gerekiyordu herhalde. 'Ligi bitirtmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez.' Sonradan öğrendik, bunu söylemek gerekiyordu herhalde."

"BAŞKAN ARADIĞINIZI BİLİYORUM"

"Ne olur bir başkan bulun, bulduğunuz an genel kurula gidelim. Bulduğunuz an hazırız gitmeye. Kapı kapı dolaşıp başkan aradığınızı biliyorum."

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