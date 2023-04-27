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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Marco Reus'tan kötü haber!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde Marco Reus'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan yıldız isim, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile olan sözleşmesini 2023-2024 yılının sonuna kadar uzattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 16:59
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Marco Reus'tan kötü haber!

Fenerbahçe'ye Marco Reus'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Alman yıldız, kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesini uzattı.

Almanya Bundesliga ekibi, 33 yaşındaki futbolcusu Marco Reus ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Marco Reus'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sözleşmesi uzattığı için mutlu olduğunu söyleyen Reus, kariyerinde her zaman Dortmund dışında başka bir kulüpte oynamamayı tercih ettiğini ifade etti. Alman futbolcu ayrıca hedeflerinin Bundesliga'da şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi.

Sarı-siyahlı formayla toplamda 415 maça çıkan Reus, 173 gol, 101 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 24 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 8 gol atarken, 6 de asist yaptı.

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