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TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonlık iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezon için çalışmalar hızlandı. 2023/2024 sezonu için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, bir dönem ülkemizde forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:57
TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Spor Toto Süper Lig'de lier Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Bu sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, kalan maçlarını kazanarak kupayı müzesine götürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Yönetim, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için arayışlarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle 2023/2024 sezonunda yarışacağı tüm kulvarlarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir takım yaratmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biri kanat transferi...

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

FENERBAHÇE BERTRAND TRAORE'Yİ İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Bertrand Traore aşkı yeniden alevlendi.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Sezon başında sarı-lacivertlilerin gündemine gelen ancak Başakşehir'in kiraladığı yıldız isim, ocak ayı sonunda sürpriz bir şekilde geri dönmüştü.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Fenerbahçe, Bertrand Traore'nin transferinde bu kez mutlu sona ulaşmak için görüşmelere başlıyor.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Sarı-lacivertlilerin sezon başında girişimlerde bulunduğu Bertrand Traore beklenmedik bir şekilde Başakşehir'e imza atmıştı.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Turuncu-lacivertlilerle 1 yıllık kiralık sözleşme yapan başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası ocak ayı sonunda Aston Villa'ya geri dönmüştü.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Bu bağlamda ilk hedef olarak Bertrand Traore belirlendi.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin son yılına girecek Bertrand Traore için bu kez kesenin ağzını açacak.

TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Jorge Jesus'un da Bertrand Traore'ya onay verdiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin oyuncu için sezon sonunu beklemeyeceği ve nisan ayı içinde Aston Villa ile ilk resmi teması kuracağı kaydedildi.

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