TRANSFER HABERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası! Süper Lig'in eski yıldızı geliyor

Spor Toto Süper Lig'de lier Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de lier Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, kalan maçlarını kazanarak kupayı müzesine götürmek istiyor.
Taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar sürüyor.
Yönetim, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için arayışlarını sıklaştırdı.
Sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle 2023/2024 sezonunda yarışacağı tüm kulvarlarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir takım yaratmayı planlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önceliklerden biri kanat transferi...
Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
FENERBAHÇE BERTRAND TRAORE'Yİ İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Bertrand Traore aşkı yeniden alevlendi.
Sezon başında sarı-lacivertlilerin gündemine gelen ancak Başakşehir'in kiraladığı yıldız isim, ocak ayı sonunda sürpriz bir şekilde geri dönmüştü.
Fenerbahçe, Bertrand Traore'nin transferinde bu kez mutlu sona ulaşmak için görüşmelere başlıyor.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında girişimlerde bulunduğu Bertrand Traore beklenmedik bir şekilde Başakşehir'e imza atmıştı.
Turuncu-lacivertlilerle 1 yıllık kiralık sözleşme yapan başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası ocak ayı sonunda Aston Villa'ya geri dönmüştü.
Yaşadığı diz sakatlığını atlatan Bertrand Traore, Aston Villa forması ile Premier Lig'de çıktığı son 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi.
27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, süre aldığı Leicester City ve Nottingham Forest'a karşı fileleri sarsmayı başardı.
Yeni sezona daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, yıldız transferleri için kolları sıvadı.
KESENİN AĞZI AÇILACAK
Bu bağlamda ilk hedef olarak Bertrand Traore belirlendi.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin son yılına girecek Bertrand Traore için bu kez kesenin ağzını açacak.
Jorge Jesus'un da Bertrand Traore'ya onay verdiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin oyuncu için sezon sonunu beklemeyeceği ve nisan ayı içinde Aston Villa ile ilk resmi teması kuracağı kaydedildi.
Bertrand Traore bu sezon Başakşehir formasıyla 22 maça çıktı.
Burkina Fasolu yıldız, 3 gol ve 1 asist kaydetti.
Bu sezon Aston Villa ile 4 maça çıkan Traore, 2 gol attı.
Bertrand Traore'nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.