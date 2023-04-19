Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Marina Malijkovic: Sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk

Fenerbahçe'de Marina Malijkovic: Sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Malijokvic, Euroleague'de elde ettikleri şampiyonluk hakkında, “İki mağlubiyet ile başladığımızda bizden kuşku duyan çok büyük kitleler vardı. Bu süreç çok zorlu oldu. Normal sezon içerisinde de inişler çıkışlar oldu. Zorlandığımız noktalar oldu. Ben de bu kupa için buraya geldim. Oyuncularım da bunun bilincindeydi” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 16:57
Fenerbahçe'de Marina Malijkovic: Sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk

Kadınlar Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının şampiyon takımla yaptığı gösteri maçıyla başlayan medya gününde Başantrenör Marina Malijkovic, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şampiyonluk sürecinin kendileri için çok zorlu geçtiğini aktaran Malijkovic, "Euroleague'de iki mağlubiyet ile başladığımızda bizden kuşku duyan çok büyük kitleler vardı. Bu süreç çok zorlu oldu. Normal sezon içerisinde de inişler çıkışlar oldu. Zorlandığımız noktalar oldu. Ben de bu kupa için buraya geldim. Oyuncularım da bunun bilincindeydi. Sezon içerisinde herhangi bir düşüklük gördüğümüzde; 'Nisan'ı bekleyin, biz bu kupa için buradayız' hatırlatmasını yaptık. Benim çalışma sitilim de her zaman bu bilinçte oluyor. Her zaman bir hedef uğruna oluyor. Takımımızı da o hedefe kilitledik. Sporcularımız da takdire şayan performanslarını sergiledi. Çok zorlu ve yıpratıcı süreç oldu. Kolay değil bu başarılara ulaşmak" şeklinde konuştu.

"SONUNDA KUPAYA ERİŞEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"
Sarı-lacivertli takımın bu turnuvada finallerde daha önce 4 kez elenmesinin hatırlatılması üzerine Malijkovic, şunları söyledi:
"Öncelikle baskı mıydı, bu baskı değil, daha büyük bir şeydi. Geçen sene geldiğimde oyuncular ve teknik ekip üzerinde bir travma vardı. Bunu aşmak gerçekten zordu. Sezona başladığımızda da maçlar kaybedilince bizden şüphe duyan çok oldu ama hedefim geçmiş tecrübelerime de dayanarak bu grubu bir arada tutmaktı. Çünkü bu kadar fazla arzu ve isteği kanalize edebilirsek en sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk. Motivasyonum da bu grubu bir arada tutmaktı. Sonucunda da buna ulaştık. Olcay'ın göz yaşlarına şahit olduk. Sporcularımızın, büyük ailemizin hayatları değişti, buna değerdi. Emeğimizin karşılığını bu şekilde aldık. Kulübümüz için de büyük bir gelişme oldu kupa."

"LİGDE ADIM ADIM GİTMEK İSTİYORUZ"
Ligde yarı final eşleşmesinde yarın oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili gelen soruya Malijkovic, "Lige bir geçiş yaptık, ilk maçı kazandık ama hiçbir şey bitmiş değil. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Finale geçmeden önce Galatasaray ile bitmemiş bir hikayemiz var. Tüm sezon yaptığımız gibi adım adım düşünmek istiyoruz. Sporcularıma güveniyorum. Yüzde yüzleriyle burada olacaklarından eminim. Onlara güveniyorum ama adım adım gitmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"OYUNCU GRUBUMUZ HER MAÇ DESTEĞİ HAK EDİYOR"
Sarı-lacivertli taraftarlara da mesajını ileten Malijkovic, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:
"Taraftarımızın desteği inanılmazdı. Hem Prag'da hem dün Galatasaray maçında. Bizim oyuncu grubumuzun bunu her maç hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın isteğinin, arzusunun bilincindeyim. Biz yakın coğrafyalardan geliyoruz. Bu bölgeye ait olan arzu, istek ve ateşli bir taraftar kültürü var. Ben de 1 saat uzaklıkta Sırbistan'da yaşıyorum. Buna aşinayım. Bu kültürü biliyorum. Bu taraftar bize çok özel şekilde destek verdi. Her maç bu desteği bekliyoruz."

DİĞER
Sinan Akçıl, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluştu
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Almanlar duyurdu
Fırtına'nın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!
En çok penaltıyı kim kazandı? İşte o istatistik
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Arefe günü kılınacak namazlar, dualar Diyanet
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk" "Sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk" 16:57
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti 16:23
Fırtına'nın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı Fırtına'nın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı 16:17
Trabzonspor Bjelica ile ilk idmanına çıktı! Trabzonspor Bjelica ile ilk idmanına çıktı! 16:15
Ergin Ataman açıkladı! "Görüştüğümüz doğru" Ergin Ataman açıkladı! "Görüştüğümüz doğru" 16:07
Bilal Erdoğan Dayanışma Obası'nı ziyaret etti Bilal Erdoğan Dayanışma Obası'nı ziyaret etti 15:47
Daha Eski
Altay-Göztepe maç biletleri satışa çıkıyor Altay-Göztepe maç biletleri satışa çıkıyor 15:45
SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 15:33
Final İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı Final İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı 15:16
Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor! Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor! 15:15
F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip! F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip! 15:13
Kayserispor - Kasımpaşa | CANLI Kayserispor - Kasımpaşa | CANLI 15:06