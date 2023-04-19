Başakşehir Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

30. haftada Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, İrfan Can, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

5 KİŞİ SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertilerde; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31'inci haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

SUAT ARSLANBOĞA DÜDÜK ÇALIYOR

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Suat Arslanboğa'nın düdük çaldığı karşalaşmada Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz yardımcı hakem olarak görev alıyor. Ligde 60 puanla zirve takibini bırakmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmasını engelledi. Başakşehir deplasmanından da mutlu ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, lig sonunda mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.