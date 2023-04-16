Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Ankaragücü maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 08:29 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:15
Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

NEREYE KADAR! – EMRE BOL

Bu sezon Fenerbahçe hiçbir kupa kazanmasa dahi Arda her şeye bedel. Dün gece öyle bir Arda Güler performansı izledik ki gözlerimizin pası silindi. Ahh ah! Sezon başından beri söylüyoruz sürekli oynaması gerektiğini…

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

A.Gücü karşısında neredeyse bütün atakları yönlendiren, oyun kurgusunu belirleyen, attığı şutlarla rakip kaleyi tehdit eden yegane isimdi. Fenerbahçe taraftarından rica ediyorum; Arda'ya kimse yeni Alex filan demesin.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

O Fenerbahçe'nin biricik Ardası olacak. Şahsına münhasır… Arda oynadı oynamasına ama yanındakilere ne demeli? Takımda onun kalitesinde, onu anlayan futbolcu yok! Hal böyle olunca ne yaparsan yap ne kadar çırpınırsan çırpın sonuç değişmiyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

İkinci yarı sürekli eleştirilen İrfancan gerçekten büyük oynadı. Geriye düşülen karşılaşmada 2 İrfancan'ın katkısı büyüktü. Kaleci olanı güven verdi diğeri ise özellikle hücum hattında çok çalıştı. Şampiyonluk yarışı öyle ya da böyle devam ediyor. Ama bu oyunla nereye gidilir kestiremiyorum.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

NET PENALTI – ERMAN TOROĞLU

İlk 45 dakika Fenerbahçe istekli, iyi pres yapıyor, Ankaragücü de Fenerbahçe'nin bu presine alan savunmasıyla cevap veriyordu. Ama şu bir gerçek, ilk yarı Arda müthiş oynuyor top ayağına gelince bütün takımı adeta tek başına oynatıyor. Yani bir orkestra şefi gibi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Ama ikinci yarı ne zaman yoruluyor o zaman Fenerbahçe de oyundan düşüyor. Ev sahibi, oyundan düştükçe bu sefer Ankaragücü rakibin üzerine gidiyor ve tehlikeli olmaya başlıyor. Orta sahayı iyi kapatıyor ve topları iyi kullanarak tehlikeli pozisyonlar yaratıyorlar, nitekim golü de buluyorlar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Ancak bir yan topta Ankaragücü'lü Hanousek öyle bir aptalca penaltı yapıyor ki olacak şey değil. İki eliyle rakibini itiyor, halbuki vücudunla rakibin ezmeye kalksa hakem hiçbir şey veremez. Net penaltı… Bu sefer Valencia çok ciddi geliyor ve golü yapıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Yalnız Jesus bu maçta, Arda'yı sonradan oyuna almanın hata olduğunu gördü. Bu oyuncuyu önce başlatacaksın, yorulunca oyundan alacaksın. Arda oynarken Fenerbahçe farklı bir takım, olmadığı zaman ise farklı bir takım oluyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Hep şunu söylerim; İstanbul'da üç büyüklerden puan alacak en az 2 gol atacaksın, bir gol yetmez. Hele bazı oyuncuların varsa alakasız bir pozisyonda penaltı yapan… O zaman başarılı olma şansın sıfır. İki bardaktan biri kırılacaktı, Ankaragücü kırıldı. Ama sakın hakeme kabahat bulmasınlar, öyle bir penaltı yaparsan yenilgi kaçınılmaz olur.

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Jesus bu sefer değişikliklerle işi kurtardı. Ama onun herhalde manevi bir oğlu var Pedro diye… Adam geldiğinden ne beri yok ama ısrarla oynatıyor. Bence bir de nüfusuna alsa iyi olur. Fenerbahçe ilk yarıda Arda ile beraber bayağı iyi işler yaptı, iki topları da direkten döndü. Diğer maçlara göre daha hırslı oynadılar. Ama şampiyonluk için 90 dakika iyi futbol oynamak lazım. Ve defansta bu kadar ağır kalmamak lazım.

DİĞER
Şartlı evlenme teklifi! Oyuncu Devrim Özkan futbolcu sevgilisi Lucas Torreira’nın o teklifini duyunca ilişkiyi bitirdi!
Zor günleri atlatan Burcu Esmersoy bir döndü pir döndü! Nazım Akmandil ile...
G.Saray'dan dev transfer hamlesi!
Jesus'tan 'şartlı' devam kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan şok sözler! "Verilen penaltı..."
Kahveci'den flaş yorum! "Her maç böyle oynasa..."
2023 ALES/1 soru ve cevapları açıklandı mı?
2023-ALES/1 ÖSYM sınav giriş belgesi sorgula
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan şok sözler! "Verilen penaltı..." Çakar'dan şok sözler! "Verilen penaltı..." 09:05
Kahveci'den flaş yorum! "Her maç böyle oynasa..." Kahveci'den flaş yorum! "Her maç böyle oynasa..." 09:03
Usta kalemden flaş yorum! "Eleştirilecek iki isim var" Usta kalemden flaş yorum! "Eleştirilecek iki isim var" 08:56
Yıldız isme övgü! "Şahsına münhasır" Yıldız isme övgü! "Şahsına münhasır" 08:29
Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin penaltısı doğru karar mı? Toroğlu değerlendirdi! F.Bahçe'nin penaltısı doğru karar mı? 00:53
Jesus'tan 'şartlı' devam kararı! Jesus'tan 'şartlı' devam kararı! 00:53
Daha Eski
Jesus'tan maç sonu taraftara sitem! Jesus'tan maç sonu taraftara sitem! 00:53
F.Bahçe uzatmalarda geri döndü! F.Bahçe uzatmalarda geri döndü! 00:52
F.Bahçe pes etmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu F.Bahçe pes etmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:52
Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları! Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları! 00:52
Kadıköy'de penaltı kararı! Kadıköy'de penaltı kararı! 00:52
F.Bahçe direkleri geçemedi! F.Bahçe direkleri geçemedi! 00:52