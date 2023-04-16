Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Jesus bu sefer değişikliklerle işi kurtardı. Ama onun herhalde manevi bir oğlu var Pedro diye… Adam geldiğinden ne beri yok ama ısrarla oynatıyor. Bence bir de nüfusuna alsa iyi olur. Fenerbahçe ilk yarıda Arda ile beraber bayağı iyi işler yaptı, iki topları da direkten döndü. Diğer maçlara göre daha hırslı oynadılar. Ama şampiyonluk için 90 dakika iyi futbol oynamak lazım. Ve defansta bu kadar ağır kalmamak lazım.