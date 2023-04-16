Haberler Fenerbahçe Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu için "Her maç böyle oysana yuhlanır mı?" ifadesini kullandı. İşte Kahveci'nin yorumları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:03
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, "Bir gün inşallah hakem konuşmadığımız bir maç geçiririz. Bu maç da enteresan maç oldu.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Kağıt üzerinde Fenerbahçe rahat kazanır dersin ama son günlerde rahat kazanamıyor çünkü oyun gücü yok. Szalai'yle Zajc'la son maçta kazanmışlardı burada da aynısını gördük" dedi.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuşan Kahveci, "İlk yarıda Arda'nın performansıyla oynayamayacağı dünyada takım yok.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Arda bir pozisyonda üç kişiyi önünde düşürüp golü de atabilseydi en elit takımlara servis et yani" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

VAR kararlarına değinen eski futbolcu, "Fenerbahçe öyle ya da böyle gol olacak sinyalini verdi. Öncesinde İrfan Can'ın çıkardığı inanılmaz bir pozisyon var.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

VAR'sız maç izliyoruz, öncesinde ofsayt olabilirdi. VAR olmadığı için alıştık artık" sözlerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Crespo'nun Fenerbahçe'yi yarışta tuttuğunu söyleyen Kahveci, "Kızıyorlar, ıslıklıyorlar maçtan sonra inanılmaz mutluluk yaşıyorlar. Sonra da maç bittikten sonra bu oyunla şampiyon olabilir miyiz bu oyunla diyorlar.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Ankaragücü gol atınca Galatasaraylılar sevindi şampiyon oluyor muyuz diye, sonra Crespo durun dedi ve golü geldi, Fenerbahçe'yi ipten aldı" dedi.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

"TARAFTAR DİKKAT ETSİN"

Jesus ve Ali Koç hakkında konuşan Kahveci, "Jesus sen merak etme, Başkan Ali Koç Fenerbahçe'nin başında kalacak, sen oralara girme. Jesus'un kalması neden kişilere bağlı.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Önemli olan camia deriz hep. Fenerbahçeli taraftarlar şuna dikkat etsin, sezon sonunda şampiyonluk gelmediğinde tek suçlu taraftar olacak onun temelleri atılıyor.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Diyecekler ki, 15-20 kişi ıslıkladı takımın morali bozuldu" dedi.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

İrfan Can Kahveci'nin performansını yorumlayan Kahveci, "İrfan Can neden ıslıklanıyor, bekleneni yapamıyor diye. İrfan Can önce pas hatası yaptı, sonra gole katkı verdi taraftar da alkışladı.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Bunu istiyor taraftar. Neden taraftara atıyorsunuz ki konuyu. İkinci yarıda oyuna giren İrfan Can her maç böyle oynasa yuhlanır mı? Neden yuhlansın.

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Ankaragücü yorumu! "Her maç böyle oynasa..."

Taşları diziyorlar, maçın içindeyken yuhluyor taraftar, taraftar bizim kadar inanmıyor diyecekler. Taraftar görsün bunları." sözlerini sarf etti.

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