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Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de Ankaragücü maçını uzatma dakikalarında bulduğu golle kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan gazeteci Nico Schira; Fenerbahçe'nin, Jesus'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi halinde Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'yu adaylardan birisi olarak belirlediği duyurdu. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:53 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 10:21
Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Kanarya, 87. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Fenerbahçe, 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

"ALİ KOÇ AYRILIRSA KESİN OLARAK KALMAYACAĞIM"

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını henüz bilmediğini ancak başkan Ali Koç ayrılırsa kesin olarak kalmayacağını dile getirdi.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Jesus, "Şu anda bütün bedenimle, ruhumla buradayım. Fenerbahçe'nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Başkana çok büyük sevgi besliyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un durumu belirsizliğini korurken, Çizme basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

İtalyan gazeteci Nico Schira'ya göre Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Trabzonspor'un da istediği Andrea Pirlo'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Schira, Jesus'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi halinde Pirlo'nun adaylardan biri olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

İtalyan gazeteci ayrıca Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan iyi bir teklif aldığını yazdı.

Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

İşte o haber...

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