Fenerbahçe'den Andrea Pirlo bombası! Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 29. haftada sahasında Ankaragücü'nü ağırladı.
Sarı-lacivertliler, 80. dakikada Ali Sowe'un golüyle Başkent ekibi karşısında 1-0 geriye düştü.
Kanarya, 87. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.
Fenerbahçe, 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"ALİ KOÇ AYRILIRSA KESİN OLARAK KALMAYACAĞIM"
Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını henüz bilmediğini ancak başkan Ali Koç ayrılırsa kesin olarak kalmayacağını dile getirdi.
Jesus, "Şu anda bütün bedenimle, ruhumla buradayım. Fenerbahçe'nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım.
Başkana çok büyük sevgi besliyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti.
Seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un durumu belirsizliğini korurken, Çizme basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nico Schira'ya göre Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Trabzonspor'un da istediği Andrea Pirlo'yu gündemine aldı.
Schira, Jesus'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi halinde Pirlo'nun adaylardan biri olduğunu yazdı.
İtalyan gazeteci ayrıca Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan iyi bir teklif aldığını yazdı.
İşte o haber...