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FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Anakragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşacak. Atilla Karaoğlan, Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakada görev yapacak. Mutlak 3 puan arayan iki ekip galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de 7 futbolcu Ankaragücü karşısında görev alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 19:00
FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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106. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugüne kadar Süper Lig'de 105 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe, 67 kez galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise 11 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazanmıştı.

7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. İstanbul ekibinde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Altay Bayındır ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan ama hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de bu müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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