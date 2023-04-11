Valencia'nın Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçındaki pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, 28. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, 28. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Miha Zajc ve 78. dakikada Attila Szalai kaydetti.
Ev sahibi takımın 24. dakikada Magomed Ozdoev ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını Hürriyet'teki köşesinde yorumladı.
Aydınus, Enner Valencia'nın Karagümrük ceza sahası içerisinde yerde kaldığı ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Fırat Aydınus'un Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi...
"Abdülkadir Bitigen'in Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçındaki başarılı performansı, sezonun 15. olarak Vavacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasına atanmasında etken oldu.
Zaten şu ana kadar yönettiği maçlara baktığımızda, hakemler arasında en iyi ve istikrarlı performans gösterenler arasında olduğunu görüyoruz.
EMRE MALOK VE KADİR SAĞLAM
Bu maça ilişkin bir diğer önemli konu; 3 Nisan'da İstanbulspor-Karagümrük maçında VAR, 6 Nisan'da Fenerbahçe-Kayserispor kupa müsabakasında AVAR olarak görev yapan Emre Malok'un VAR masasına atanması ve Galatasaray-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam'ın AVAR yapılmasıydı.
EKİP OLARAK ÇOK ŞANSLILARDI
Bitigen, dünkü maçta belki 1-2 tane yanlış karar verip, bir sarı kart atlamış olabilir, ama ekip olarak spesifik anlamda Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda yanlış karar vermeleri gerçekten anlaşılır gibi değildi. Bu skor hem sahadaki hakemlerin hem de VAR'dakilerin ekip halinde büyük şansı oldu.
JESUS'UN UYARILMASI NORMAL
Maçta bir ara Jorge Jesus ile 4. hakem Suat Arslanboğa arasında bir diyalog yaşandı. Jesus'un, bazen heyecana kapılıp teknik alan ihlali yaptığında 4. hakem tarafından uyarılması normal.
Fakat bu gibi ikazlarda zamanlama psikolojik açıdan çok önemli. Olası bir çatışmanın önüne geçilmesi için bu ikazlar doğru zamanda yapılmalı.
HAKEM ŞANSI DEDİKLERİ BU OLSA GEREK!
Sonuç olarak Abdülkadir Bitigen belki maçın genelinde iyi bir yönetim sergilemiş olsa da, Fenerbahçe kazanamamış olsaydı, Enner Valencia'nın penaltı pozisyonu nedeniyle hakemler ve Merkez Hakem Kurulu çok ama çok eleştirilirdi. Hakem şansı dedikleri bu olsa gerek!
İŞTE TARTIŞMALI POZiSYONLAR
3. DAKİKA: GOL İPTALİ DOĞRU
Arao'nun iptal edilen golünden önce Samet'in Baniya'ya yaptığı hareket faul. Burada savunma oyuncusunun tepkisiz kalması sizi yanıltmasın. Hakemin golü geçersiz sayması doğru.
24. DAKİKA: GOL NİZAMİYDİ
Karagümrük'ün Ozdoyev ile bulduğu gol öncesinde ofsayt ve faul beklentisi oldu. Her ikisi de yoktu. Gol nizamiydi, karar doğru
63. DAKİKA: NET PENALTI
Dresevic'in Karagümrük ceza alanında Valencia'ya hareketi net penaltı. Abdülkadir Bitigen'in önü açık ve pozisyonu net görüyor. Hadi o görmesine rağmen süzemedi, VAR hakeminin bu kadar net pozisyona neden müdahil olmadığına bir türlü anlam veremiyorum. Kesinlikle hakemi çağırıp izletmeliydi
78. DAKİKA: BOŞA İTİRAZ
Fenerbahçe'nin ikinci golünden sonra Karagümrüklü futbolcular ne için itiraz etti çözemedim. Hakem normal prosedüründe başlattı oyunu. Hakem atışında topun Fenerbahçeli futbolculara verilmesi gerekiyordu, nitekim Bitigen de öyle yaptı.