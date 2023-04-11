Valencia'nın Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçındaki pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus yorumladı

HAKEM ŞANSI DEDİKLERİ BU OLSA GEREK!

Sonuç olarak Abdülkadir Bitigen belki maçın genelinde iyi bir yönetim sergilemiş olsa da, Fenerbahçe kazanamamış olsaydı, Enner Valencia'nın penaltı pozisyonu nedeniyle hakemler ve Merkez Hakem Kurulu çok ama çok eleştirilirdi. Hakem şansı dedikleri bu olsa gerek!